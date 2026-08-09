Otomotiv pazarı 6 aydır daralıyor

Temmuz ayı otomotiv pazarı verileri yüksek faizler ve krediye erişim zorluğu gibi nedenlerle sert fren yaptı.



Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 10,72 oranında daraldı.



Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 12,14 oranında daralarak 502.712 adet oldu.



Temmuz ayı özelinde ise durum daha da kötüleşiyor. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Temmuz ayına göre yüzde 25 oranında gerileyerek 80.786 adette kaldı.



Bu da son 5 yıllık Temmuz ayı ortalamasına göre otomobilde yüzde 3,2'lik daralma olduğunu gösteriyor.



Segmentelere göre satışlara baktığımızda pazarın yüzde 85'e yakını A, B ve C segmenti modellerden oluşuyor. Bunların arasında da C segmenti yüzde 55'lik payla zirvede.



SUV'LARIN PAYI ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Satılan araçların gövde tiplerinde ise SUV modeller lider durumda. SUV otomobiller yüzde 65,5 pay, 329.443 adetlik satış gerçekleştirdi. SUV otomobilleri, yüzde 20,3 pay ve 102.253 adet satış ile Sedan, yüzde 13,8 pay ve 69.137 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



BENZİNLİ HALA LİDER



Elektrikli ve hibrit modellerin satışı artsa da ülkemizde benzinli modellerin satışı hala lider durumda.



Benzinli otomobil satışları 208.046 adetle yüzde 41,4 pay, Hibrit otomobil satışları 165.924 adetle yüzde 33 pay,

Elektrikli otomobil satışları 94.046 adetle yüzde 18,7 pay ve Dizel otomobil satışları 30.790 adetle yüzde 6,1 paya sahip. Otogazlı otomobiller ise 3.906 adetle yüzde 0,8 pay aldı.