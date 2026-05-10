Otomotiv pazarını hafif ticariler taşıdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Nisan ayı verilerine göre 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,13 oranında daraldı.



Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290.870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,83 artarak 78.826 adet oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasıyla Mart ayında da daralan otomobil satışlarında Nisan ayında da dalama devam etti. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,12 daralarak 80.182 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 20,94 artarak 24.116 adet oldu.



Böylece hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 64,3 gibi büyük artış gösterdi.



SUV'LARIN HAKİMİYETİ ARTIYOR



Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV'lar oldu.

Yüzde 64 pay alan SUV'lar 186.299 adet satışla zirvede yer aldı.



ELEKTRİKLİLERİN YÜKSELİŞİ



Motor tiplerinde göre satışlara bakıldığında, benzinli otomobiller 122.808 adetle yüzde 42,2 pay aldı. Yüzde 32,5 pay ile hibrit otomobiller takip ederken, elektriklilerin hızlı yükselişi de sürüyor.



Elektrikli otomobil satışları 54.892 adetle yüzde 18,9 paya ulaştı.