Otomotiv satışları bir kez daha 100 binin üzerinde

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,24 büyüyerek 817 bin 345 adete çıktı. Otomobil satışlarına bakıldığında yüzde 8,05 artışla 654 bin 413 adet oldu.

Ağustos ayında ise satışlar bir kez daha 100 binin üzerine çıktı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,78 artarak 101 bin 650 adete ulaştı.

ELEKTRİKLİ SATIŞLARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Benzinli otomobiller 304 bin 618 adetle yüzde 46,5 paya, hibrit otomobiller 172 bin 366 adetle yüzde 26,3 paya ulaştı.

Elektrikli otomobiller ise 120 bin 857 adetle yüzde 18,5 paya ulaşırken, dizel modeller 52 bin 253 adetle yüzde 8, otogazlı modeller ise 4 bin 319 adetle yüzde 0,7 pay aldı.

Ağustos ayında 17 bin 480 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, Ocak-Ağustos dönemine baktığımıda ise 119 bin 640 adet elektrikli araç satıldı.

TESLA MODEL Y EN ÇOK SATAN MODEL OLDU

Ağustos ayında Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil, 8 bin 730 adetlik satışa ulaşan Tesla Model Y oldu.

İkinci sırada ise bin 249 adet satış gerçekleştiren Togg T10X yer aldı. Üçüncü sırada ise 3 bin 534 adetle BYD'nin Atto 3 modeli yer alıyor.