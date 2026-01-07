Otomotiv satışlarında 2025'in "en"leri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılı tarihi rekorla kapandı.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adet oldu.

SADECE OTOMOBİL SATIŞLARI İLK KEZ 1 MİLYONU GEÇTİ

Sadece otomobil satışlarına baktığımızda ilk kez 1 milyon barajı geçildi ve 1 milyon 84 bin 496 adet oldu.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT PAYI YÜZDE 45'E ULAŞTI

Geçtiğimiz yıl 189 bin 867 adet elektrikli otomobil satılırken, hibrit modellerle birlikte pazar payı yüzde 45'e ulaştı. Elektrikli modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 90 artarak yüzde 17,51'e yükseldi.

EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİLER



En çok satılan elektrikli modellere baktığımız Tesla Model Y 31 bin 509 adetle ilk sırade yer alıyor.

Togg T10X 27 bin 583 adetle ikinci, Togg T10F 11 bin 437 adetle üçüncü, MINI Countryman 9 bin 418 adetle dördüncü ve KGM Torres EVX 8 bin 416 adetle beşinci sırada yer aldı.

Sadece Aralık ayında ise Togg T10F 5 bin 345 adetlik satışla zirvede yer aldı. Togg T10X ise bin 960 adetle onu takip etti.



EN ÇOK SATILAN SUV'LAR

2025 Türkiye'de satılan her 10 araçtan 6'sı SUV oldu. SUV pazarında elektrikli ve hibrit modellerin hakimiyeti dikkat çekiyor.

Tesla Model Y 31 bin 509 adetle SUV'da da zirve de yer aldı. BYD'nin elektrikli ve PHEV modelleri bulunan Seal U 30 bin 380 adetle ikinci sırada yer aldı. Togg T10X 27 bin 583 adetle üçüncü, Fiat Egea Cross 26 bin 820 adet,

Toyota C-HR ise 25 bin 215 adet satış gerçekleştirdi.

Markalar bazında baktığımız zaman en çok SUV Volkswagen tarafından satıldı.