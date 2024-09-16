Otomotiv üretim ve ihracatında dikkat çeken düşüş

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Ağustoa ayı verilerine göre, toplam otomotiv üretimi 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 adet oldu. Sadece otomobil üretimine baktığımızda da düşüş daha yüksek. Ağustos ayında otomobil üretimi yıllık yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 adet oldu.

İHRACATTA DA DARALMA

Üretimde yaşanan düşüş ihracatta da etkisini gösterdi. Verilere göre Ağustos ayında toplam ihracatta yüzde 17,3'lük düşüş yaşandı. Yine sadece otomobil bazında bakıldığında ihracat yüzde 37,3 düşüşle 31 bin 522 adet oldu. Tutar bazında bakıldığında otomobil ihracatı yüzde 32,4 düşüşle 630 milyon 733 bin dolar olarak kaydedildi.