Otomotiv üretim ve ihracatında dikkat çeken düşüş

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Ağustoa ayı verilerine göre, toplam otomotiv üretimi 2023 yılı aynı dönemine göre yüzde 26,7 düşüşle 53 bin 502 adet oldu. Sadece otomobil üretimine baktığımızda da düşüş daha yüksek. Ağustos ayında otomobil üretimi yıllık yüzde 40,4 düşüşle 29 bin 398 adet oldu.
İHRACATTA DA DARALMA
Üretimde yaşanan düşüş ihracatta da etkisini gösterdi. Verilere göre Ağustos ayında toplam ihracatta yüzde 17,3'lük düşüş yaşandı. Yine sadece otomobil bazında bakıldığında ihracat yüzde 37,3 düşüşle 31 bin 522 adet oldu. Tutar bazında bakıldığında otomobil ihracatı yüzde 32,4 düşüşle 630 milyon 733 bin dolar olarak kaydedildi.
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7, otomobil üretimi ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 877 bin 152 adet, otomobil üretimi ise 571 bin 575 adet düzeyinde gerçekleşti.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre paralel seviyede, 792 bin 256 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında arttı ve 605 bin 639 adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 11, hafif ticari araç grubu yüzde 10, ağır ticari araç grubu yüzde 21 azalmıştır. Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 9, hafif ticari araç pazarı yüzde 10, ağır ticari araç pazarı yüzde 9 azaldı.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 oranında, otomobil ihracatı da yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 639 bin 721 adet, otomobil ihracatı ise 411 bin 905 adet düzeyinde gerçekleşti.
2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında ve Euro bazında paralel seviyede gerçekleşti. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,3 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 5 azalarak 6,8 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 5 azalarak 6,2 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.