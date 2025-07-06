Otomotivde ilk 6 ayın enleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 607 bin 977 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 5,4 oranında artarak 488 bin 003 adet oldu.

Pazarın yüzde 81,1’ini A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 268 bin 817 adetle yüzde 55,1 pay alarak yine zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre bakıldığında zirve yine değişmedi. En çok tercih edilen modeller yüzde 62,8 pay ve 306 bin 286 adede ulaşan SUV otomobiller oldu.

EN ÇOK SATILAN SUV MODELLERİ

2025 yılının ilk yarısında en çok satılan SUV modeli 18 bin 292 adetle BYD'nin Seal U modeli oldu. Togg T10X 17 bin 101 adetle ikinci sırada yer alırken, Fiat Egea Cross 12 bin 822 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK SUV SATAN MARKALAR

Markalar bazında baktığımızda Volkswagen 30 bin 007 adetlik SUV satışıyla zirvede yer alıyor. Peugeot 28 bin 755, BYD ise 21 bin 840 adetlik satışla onu takip ediyor.

İlk 6 aylık süreçte benzinli otomobil satışları 229 bin 128 adetle yüzde 47 pay alırken, Hibrit 131 bin 686 adetle ve yüzde 27 pay, elektrikliler 85 bin 894 adet ve yüzde 17,6 pay ve dizel otomobiller ise 38 bin 073 adetle yüzde 7,8 pay aldı.

Ocak-haziran döneminde, elektrikli otomobil satışları yüzde 138,4 artışla 84 bin 956 oldu.

Sadece Haziran ayına baktığımızda elektrikli otomobil satışları ilk kez hibritleri geride bıraktı. Haziran ayında 25 bin 828 adet elektrikli otomobil satılırken, hibrit satışları 22 bin 506 adet oldu.

6 AYLIK SATIŞLARDA TOGG LİDER

Togg, yılın ilk 6 aylık döneminde 17 bin 101 adetlik satışla lider durumda. Togg'un ardından satışlarda, 12 bin 320 adetle Tesla ikinci, 10 bin 401 adetle BYD üçüncü sırada.

Sadece Haziran ayına baktığımızda Tesla'nın yeni Model 3 Juniper ile çıkışa geçtiğini görüyoruz. Tesla 7 bin 235 adetlik satışla birinci sırada yer alırken, BYD 3 bin 361 adetle ikinci ve Togg 3 bin 98 adetlik satışla üçüncü sırada yer aldı.

Toplam satışlara baktığımızda da Renault 54 bin 502 adetle otomobil pazarında ilk ayda en çok satış yapan marka konumunda. Toyota 36 bin 495 adetle ikinci, Volkswagen ise 36 bin 334 adetlik satışla üçüncü durumda. Sadece Haziran ayına baktığımızda da liste Renault, Volkswagen, Tesla, BYD ve Fiat olarak konumlanıyor.