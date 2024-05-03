Otomotiv satışları 20 ay sonra düştü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı satış rakamlarını açıkladı. Otomotiv satışları 20 aylık bir döneminde ardından ilk kez düşüş yaşadı.

80 bin adedin altında kalması beklenen satışlar geçen yılın anı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.

Ocak-Nisan dönemine bakıldığında ise önceki yıla göre yüzde 11,3 oranıdna bir atış söz konusu. 2024 yılı 4 aylık döneminde 371 bin 438 adet satış gerçekleşmiş.

BENZİN BİRİNCİ, HİBRİT İKİNCİ

Satışlara motor tiplerine göre baktığımızda benzinli modellerin payının yüzde 65,4'le zirvede yer aldığını görüyoruz.

4 aylık dönemde 43 bin 845 adet satılan hibrit araçlar yüzde 14,9 pay ile ikinci sırada yer alıyor.

Yüzde 11,1 ile dizel modeller üçüncü sırada, yüzde 7,8 pay sahibi olan elektrikli otomobiller ise dördüncü sırada yer alıyor.

2024 yılında 23 bin 1012 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bir önceki yıl aynı dönemde bu sayı 7 bin 574 adetti.

OTOMATİK LİDER DURUMDA

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 264 bin 208 adetle yüzde 89,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30 bin 629 adetle yüzde 10,4 pay aldı.