Otoyol ve köprülere kaçak geçiş  düzenlemesi: Şartlı indirim geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla otoyol ve köprülerden ücretsiz veya kaçak geçişlerde uygulanan 15 günlük cezasız ödeme süresini kaçıranlar için yeni bir düzenleme yapıldı.

Buna göre 15 günlük süreyi geçirenler 45 gün içinde ödeme yaptıkları takdirde dört kat yerine bir kat ceza ödeyecekler. Mevcut uygulamada 15 gün sonra ödenen kaçak geçiş ücretleri dört kat olarak ödeniyordu.

MADDE 1- 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ceza uygulanmaz. Ancak 6001 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrasına tabi olmak üzere, ödemesiz geçiş tarihini izleyen kırk beş gün içinde, idari para cezasının tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, geçiş ücreti ile birlikte geçiş ücretinin bir katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası bir kat verilmiş sayılır ve bu ceza için ayrıca tebligat yapılmaz. Bu takdirde idari para cezasından 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan indirim hükmü uygulanmaz. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumludur. Cezalı geçiş yapan gerçek kişi hüviyetindeki araç sahibinin ölmesi durumunda varislerinden sadece cezasız geçiş ücreti tahsil edilir. Bu uygulamada araç sahibinin ölüm raporu evraka eklenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan “25 kuruş” ibaresi “1 Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.