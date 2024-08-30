Porsche'nin sentetik yakıttan beklentisi büyük: e-yakıtlar nasıl üretiliyor?

Alman otomotiv devi Porsche'nin sentetik yakıtlara (e-yakıt) olan inancı devam ediyor. Şili'de yenilenebilir enejiyle çalışan e-yakıt tesisi bulunan marka, sentetik yakıtların daha yaygın hale gelebileceğine ve içten yanmalı araçlarda daha çevreci olabileceğine inanıyor.

Farklı ülkelerde politikacılar sadece elektrikli araçları desteklemeyeceklerini açıkça dile getirmesi de markanın doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Autocar'a açıklamada bulunan Araştırma ve Geliştirme Patronu Michael Steiner, elektriğin gidilecek ana yol olduğunu söylerken, hala dolaşımda olan devasa içten yanmalı araçları da düşünmemiz gerektiğini belirtiyor.

Steiner, bir anda bütün içten yanmalı araçların e-yakıtlara geçmesini beklemezken, fosil yakıtlarla bir karışım halinde e-yakıta geçilebileceğini düşünüyor.

Avrupa Komisyonu'nda ilk alınan kararda da, yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışı 2035'ten sonra AB genelinde yasaklanacaktı, ancak bazı ülke ve markaların baskısıyla e-yakıtlarla çalışan araçların da satışına devam edilmesi için bir karar alındı.



SENTETİK YAKIT NASIL ÜRETİLİR?



Sentetik yakıtlar yalnızca yenilenebilir enerji yardımıyla ortaya çıkarılır. İlk aşamada sudan hidrojen üretilir, ardından sıvı yakıt üretmek için karbon eklenir. Bu karbon, endüstriyel işlemlerden dönüştürülebilir veya filtreler kullanılarak havadan yakalanabilir. Karbon ve hidrojenin birleştirilmesi daha sonra benzin ve dizel olabilen sentetik yakıtla sonuçlanır.



MEVCUT ALTYAPI İLE DAĞITIM YAPILABİLİYOR



Sentetik yakıtların elektriğe göre en büyük avantajı geleneksel yakıtlar gibi taşınabilir ve mevcut altyapı kullanılarak dağıtılabiliyor olması. e-Yakıt ile mevcut içten yanmalı araçlara sahip olanlar araçlarını değiştirmeden, motor yakıt sisteminde değişiklik yapmadan veya yeni bir altyapı beklemeden, araçlarını çevreci hale getirebilecek.