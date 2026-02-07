Şarj fiyatları yükselmeye devam ediyor: Güncel fiyatlar ne durumda?

Elektrikli otomobil kullanıcıları için araçlarını doldurmanın en hızlı yolu olan şarj istasyonlarında fiyatlar yine arttı. En yaygın ağa sahip olan Zes, Trugo ve Eşarj 2026'da fiyatlarına zam yaptı. Peki yeni markaların eklendiği bu istasyonlarda şarj etmenin maliyeti ne kadar? İşte marka marka güncel AC ve DC şarj ücretleri...

Elektrikli otomobiller için gün içinde veya uzun yolda hızlı şarj istasyonları hayat kurtarıyor.



Bir elektrikli aracı şarj etmenin maliyeti aracın batarya kapasitesi, batarya teknolojisi, şarj istasyonu ve bölgedeki elektrik fiyatlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Elektrikli aracınızın bataryasının boyutuyla (kWh), kullandığınız şehir elektriğinin kWh fiyatı veya şarj istasyonunun belirlediği kW fiyatını çarptığınızda aracınızın tamamen dolu hale getirmenin maliyeti bulunur.



2026 yılında Zes, Togg'un şarj ağı Trugo ve Eşarj tarifelerine zam yapıldı. Hızlı şarj yani DC güçte fiyatlar iyice yükselmiş durumda. İŞTE MARKA MARKA ŞUBAT AYI FİYAT TARİFESİ Türkiye'de faaliyet gösteren şarj istasyonlarının birim (1 Kw) fiyatları... Togg Trugo AC Fiyat Tarifesi (22 kW): 9.95 TL Togg Trugo DC Fiyat Tarifesi (150 kW altında): 13.78 TL Togg Trugo DC Fiyat Tarifesi (150 kW üstü): 15.36 TL



Tesla DC 250 kW'a kadar 9.40 TL (Tesla kullanıcılarına) 11.70 TL (Diğer EV'ler için EŞarj AC şarj (22 kW'a kadar) 9,90 TL EŞarj DC şarj (22 kW üstü) 13,50 TL



ZES AC şarj (22 kW) 9.99 TL ZES DC şarj (180 kW'ın altı) 12.99 TL ZES HPC şarj (180 - 720 kW arası) 16.49 TL Shell Recharge AC Şarj (22 kW’a kadar) 11.99 TL Shell Recharge DC Şarj (60 kW’a kadar) 13.5 TL Shell Recharge DC Şarj (180 kW’a kadar) 14.99 TL E-Power AC şarj (22 kW) 8.49 TL E-Power DC şarj (50-150 kW) 10.99 TL 5 Şarj AC (22 kW) 8.99 TL 5 Şarj DC (180 kW’a kadar) 10.99 TL

5 Şarj DC (180 kW üstü ) 13.99 TL