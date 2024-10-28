Şarj istasyonlarında 29 Ekim kampanyaları

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok şarj istasyonunda elektrikli araç sahipleri için kampanaylar düzenleniyor.

Togg T10X kullanıcıları için, Türkiye’nin 81 ilinde 719 DC, 268 AC Trugo istasyonunda Cumhuriyetin 101. yılına özel 101kWs şarj hediyesi sunuyor. Sadece Togg kullanıcıları için sunulan kampanya Trguo hesaplarına tanımlanacak.

Tesla, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim’de tüm Tesla Supercharger şarj istasyonlarının ücretsiz şarj hizmet vereceğini açıkladı.

Beefull, tüm istasyonlarda tam gün ücretsiz şarj imkanı sunuyor.



Lumicle şarj istasyonlarında ücretler 26-28 Ekim’de 5 TL/kWh, 29 Ekim’de 0,05 TL/kWh olacak.



Eşarj, 26-29 Ekim tarihleri arasında arasında yüzde 29 indirim sunuyor.



WAT, 27-29 Ekim tarihlerinde fiyatlarını 5,67 TL/kWh indiriyor.