Şarj istasyonlarında bayram kampanyası

Elektrikli otomobilleriyle bayramda yola çıkanların en merak ettiği konu şarj istasyonlarının kampanyaları.

Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi şirketler Kurban Bayramı'nda da belli kampanyalar duyurdu.

Togg, T10X sahiplerine özel başlattığı kampanyasında 1000 TL'ye satılan paketle 2 bin TL'lik Trugo şarj sunuyor. Kampanya 9 Haziran gece yarısında kadar sürecek.

ZES, 31 Haziran'a kadar mobil uygulama üzerinden yapılan her 1000 TL'lik şarj işlemine Temmuz ayında kullanılabilecek 250 TL'lik kupon veriyor.

Beefull ise 6-9 Haziran tarihleri arasında tüm DC istasyonlarında 1 kWh şarjı 1 TL'ye sunuyor.

Voltgo'nun kampanyasında ise 6-9 Haziran tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Estasyon istasyonlarında 5 Haziran-9 Haziran tarihleri arasında AC ve DC şarj 5,99'TL'ye kullanılabilecek.

RHG Enertürk istasyonlarında da 2-9 Haziran tarihleri arasında yüzde 30 indirim uyuglanacak.

Ovolt ve Sharznet, 5-9 Haziran arasında kWh ücretini AC ve DC için 5,99 TL'ye düşürdü.

Voltrun da 5-9 Haziran tarihleri arasında fiyat düşürdü. AC ve DC şarj istasyonları 6,63 TL'den kullanılabilecek.