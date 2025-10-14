Şarj sorununun çözümü batarya değişimi mi? Daha da hızlanıyor

Elektrikli otomobiller konusunda en büyük soru işaretlerinden biri şarj istasyonlarında geçirilen süre. Şarj sürelerini benzin istasyonlarında yakıt alabileceğimiz hıza çıkaran "batarya değişim teknolojisi" ise rekor kırıyor.

Çinli elektrikli araç üreticisi ve batarya değişim istasyonlarına yatırımlarıyla bilinen Nio, Çin'in ulusal "Altın Hafta" tatilinin birinci gününde istasyonlarında 145 binden fazla batarya değişimi yapıldığını açıkladı.

Nio'nun günlük değişim verilerini paylaştığı NioSwapInfo’nun verilerine göre, 1 Ekim'de 145 bin 395 batarya değiştirildi.

Nio istasyonlarının son 30 günde günlük ortalaması 105 bin 186. dün itibariyle değiştirilen toplam batarya sayısı ise 88 milyon 803 bin 767 olarak açıklandı.

Markanın Çin'de 3 bin 520 istasyonu bulunurken, Avrupa’da ise 61 batarya değişim istasyonu kurulu halde.

ŞARJ YERİNE BATARYA DEĞİŞİMİ

Batarya değişim istasyonları günümüzün akaryakıt istasyonları gibi çalışıyor ve boş batarya ile giren bir araç 3 dakikada içinde dolu batarya ile çıkabiliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?



Elektrikli otomobillerin bataryalarını tamamen doldurmak bazen çok uzun süreler alabiliyor. Henüz çok az noktada ulaşabileceğimiz en hızlı şarj alternatifiyle bile bu süre yüzde 20’den yüzde 80’e 20 dakika sürüyor. Batarya değişim istasyonları ise bu süreyi 3 dakikanın altına indirebiliyor.



İstasyona gelmeden önce araç sahibi gideceği istasyonu ve batarya tercihini seçip sıraya giriyor. İstasyona geldiğinde otomatik araba yıkama makinelerinde olduğu gibi sürücüler araçlarını bir bölmeye sokuyor. İnsan müdahalesi olmadan otomatik çalışan sistem bitik bataryayı çıkararak, dolu olarak bekletilen şarj edilmiş bataryayı 30 saniyede araca monte ediyor.

BEŞİNCİ NESİLDE DAHA HIZLANACAK

Markadan yapılan açıklamaya göre, mevcut istasyonlar, farklı boyutlardaki bataryalarda uyum sorunu yaşarken, 2026’nın başında devreye girecek olan beşinci nesil istasyonlarla daha daha hızlı olacak.



Şu an kullanılan dördüncü nesil istasyonlar, 23 batarya depolarken, günde 480'ye kadar değişim yapabiliyor.