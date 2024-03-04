Satışlar düşmüyor: Otomotivde Şubat ayında da rekor geldi

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayında yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

2024 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,67 artarak 82 bin 277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6,6 artarak 23 bin 713 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 112,6 oranında artış gösterdi. Sadece otomobil pazarına baktığımızda bu oran yüzde 118 oldu.

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında 81.200 adet satış gerçekleşirken, bu yıl 10 yılın rekoru kırıldı. Son 10 yılın en düşük Şubat ayı satıp rakamları 24 bin 900 adet ile 2019 yılında gerçekleşmişti.

2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen 185 bin 691 adetlik satış son 10 yılın en hızlı yıl başlangıcı oldu. Rekorların yılı olan 2023'te bile ilk iki ay yaklaşık 132 bin adette kalmıştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ZİRVE TOGG'UN

Elektrikli otomobillerde de artış devam ediyor. Geçtiğimiz yılın aynı dönemde 2 bin 477 elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken bu yıl 9 bin 772 adet oldu.

En çok satan model ise 1201 adetle Togg T10X oldu.