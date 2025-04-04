Satışlar rekor kırdı, elektrikli payı zirveyi gördü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında azalarak 276.284 adet olarak gerçekleşti.

Sadece Mart ayına bakıldığında ise otomobil pazarı yüzde 5,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,2 oranında arttı. Otomobils atışları 91 bin 828 adet olurken, hafif ticari araç satışları 25 bin 072 adet olarak gerçekleşti.

Elektrikli ve hibrit otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 42'yi aşarak yeni zirveyi gördü.

Pazarın yüzde 82,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 125 bin 442 adetle yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 57 bin 861 adetle yüzde 25,9 pay aldı.

SUV YİNE ZİRVEDE

Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modeller 133 bin 512 adet satışla yüzde 59,7 pay aldı. SUV otomobilleri, yüzde 23,8 pay ve 53 bin 195 adet satış ile Sedan, yüzde 15,6 pay ve 34 bin 974 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

DİZELİN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Satışlara motor tiplerine baktığımızda ise dizelin düşüşü devam ediyor.

Benzinli otomobil satışları 111 bin 053 adetle yüzde 49,6 pay, Hibrit otomobil satışları 63 bin 884 adetle yüzde 28,5 pay, elektrikli otomobil satışları 29 bin 594 adetle yüzde 13,2 pay ve

dizel otomobil satışları 18 bin 484 adetle yüzde 8,3 pay, otogazlı otomobil satışları 778 adetle yüzde 0,3 pay aldı.