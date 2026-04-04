Savaşın etkisi mi? Otomotiv satışlarında 4 yılın en kötü Mart ayı
Türkiye'de Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,75 daraldı. İran savaşı ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle satışlarda son 4 yılın en kötü Mart ayı yaşandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD), verilerine göre Şubat ayının ardından Mart'ta da otomotiv pazarı daraldı.
Savaşın getirdiği ekonomik belirsizlik ve altındaki düşüşün de etkisiyle yüzde 12,75'lik daralmayla son 4 yılın en kötü performansı yaşandı.
2026 yılının ilk 3 ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 5,86 geriledi ve 210 bin 688 adet oldu.
SUV'UN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR
Satışlara gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV oldu. Ocak-Mart döneminde satılan her 100 otomobilin 60'ından fazlası SUV oldu. SUV otomobilleri, yüzde 20,5 pay ve 43.209 adet satış ile sedan, yüzde 16,4 pay ve 34.537 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
ELEKTRİKLİ PAYI YÜZDE 18 OLDU
3 aylık dönemde benzinli otomobiller 88.688 adetle yüzde 42,1 pay, hibrit otomobiller 69.504 adetle yüzde 33, elektrikli otomobiller 38.420 ile yüzde 18, dizel otomobiller 13.326 ile yüzde 6,3, otogazlı otomobiller ise 750 adetle yüzde 0,4 pazar payına sahip.
