Sektörde batarya ve menzil savaşı: 5 dakikalık şarjla 3 bin kilometre mümkün mü?

Elektrikli otomobiller konusunda kullanıcıların en çok tereddüt ettikleri konu şarj süreleri ve menziller. Batarya teknolojisi ve şarj altyapısına yatırımlar hızla artıyor.

Çin'den gelen son haber ne zaman gerçekleşir bilinmez ama yapılan başvuru bile kafalardaki tüm soru işaretlerine son verebilir.

Çinli teknoloji devi Huawei, sadece 5 dakikalık şarj süresiyle 3 bin kilometreye kadar sürüş menzili sunan sülfür bazlı katı hal pili için patent başvurusunda bulundu.

Bu başvuru ile hızla gelişen katı hal piller konusunda iddialı bir ilerleme olarak görülüyor.

Başvurunun teknik ayrıntıları göre, 400–500 Wh/kg aralığında enerji yoğunluğuna sahip olan batarya, mevcut lityum-iyon pillerden 2-3 kat daha büyük bir kapasiteye sahip.

Bu veriler çok iddialı olsa da henüz teorik durumda ve bu şarj süreleri için gerekli şarj altyapısı da henüz mevcut değil.

Küresel olarak, Toyota, Panasonic ve Samsung gibi geleneksel üreticiler uzun yıllardır katı hal piller için çalışmalar ve yatırımlar yapıyorlar. Çin ise hızla bu alanda ilerlemek istiyor. Çinli markaların yılda 7 bin 600'den fazla bu konuda patent başvurusu yaptığı belirtiliyor.

Batarya teknolojisi son hız gelişiyor, 1000 kilometre menziller artık kolay söylenir hale geldi. Asıl soru, 5 dakika gibi içten yanmalı bir aracın benzinlikte geçirdiği süre kadar zamanda yapılabilecek bir şarj için, altyapı ne zaman yeterli olabilecek ve ne kadar yaygın olabilecek?