Sıfır otomobil satışları rekor kırdı! Elektrikli modellerin payı artıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında artarak 381.636 adet olarak gerçekleşti.
Aynı dönemde otomobil satışları 309 bin 204 adet, hafif ticari araç satışları ise 72 bin 432 adet oldu.
Sadece Nisan ayına bakıldığında rekor bir satış ortaya çıkıyor. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 85 bin 411 adet olurken, bu şimdiye kadarki en yüksek Nisan ayı satışları anlamına geliyor.
Aynı dönemde benzinli otomobil satışları 149 bin 500 adetle yüzde 48,3 pay alırken, hibrit otomobiller 88 bin 856 adet ve yüzde 28,7 pay ile onu takip etti. Elektrikli otomobil satışları ise 42 bin 856 adetle yüzde 13,9 pay elde etti. Dizel otomobil satışları 26 bin 155 adetle yüzde 8,5 pay ve otogazlı otomobil satışları bin 837 adetle yüzde 0,6 pay aldı.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI ARTIYOR
2025 yılında 42 bin 856 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Togg T10X hem ilk 4 ayda hem Nisan ayında zirvede yer alıyor. T10X, Nisan ayında 3 bin 537 adet, 4 aylık dönemde ise 10 bin 325 adetlik satış gerçekleştirdi.
Yeni modellerin gelmesi beklenen Tesla ise Nisan ayında elektrikli otomobiller arasında ilk 10'a giremezken, 4 aylık dönemde 3 bin 540 adetlik satışta ikinci sırada yer alıyor.