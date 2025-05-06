Sıfır otomobil satışları rekor kırdı! Elektrikli modellerin payı artıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı verilerini paylaştı. Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ocak-Nisan döneminde bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında artarak 381.636 adet olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları 309 bin 204 adet, hafif ticari araç satışları ise 72 bin 432 adet oldu.

Sadece Nisan ayına bakıldığında rekor bir satış ortaya çıkıyor. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artarak 85 bin 411 adet olurken, bu şimdiye kadarki en yüksek Nisan ayı satışları anlamına geliyor.