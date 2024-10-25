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Stellantis'in Tofaş'a devrine Rekabet Kurumu'ndan onay çıkmadı

Rekabet Kurumu, Tofaş - Stellantis anlaşmasına izin verilmediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerİn işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir." denildi.

Geçtiğimz yıl yapılan açıklamayla Stellantis'in Türkiye'deki şirketi Stellantis Pazarlama A.Ş.'nin payları Tofaş tarafından 400 milyon euroya devralınmıştı. 

Rekabet Kurumu'nun incelemesi sonucunda Setallantis'in Tofaş tarafından devralınmasına onay çıkmadı. Açıklamada, verilen taahhütlerin yeterli olmadığı belirtildi. 

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023  tarih ve  23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında  nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir.  Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve  24-43/1027-M sayılı  toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerİn işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir."

9 MARKA TOFAŞ BÜNYESİNDE OLACAKTI

Onay çıkmış olsaydı, Türkiye’de sunulan Alfa Romeo, Fiat, Citroen, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gibi tüm Stellantis markaları Tofaş tarafından dağıtılacaktı. 

PAZARIN YAKLAŞIK YÜZDE 30'U

ODMD verilerine göre 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde, 9 markanın gerçekleştirdiği 237 bin 543 satış, pazarın yüzde 27,9’unu oluşturuyor.

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