Süper spor otomobillerde üçüncü pedal akımı

Son dönemde McLaren ve Ferrari gibi egzotik üreticiler debriyaj pedalını yeniden keşfetti. Ultra zengin otomobil alıcıları vitesleri kendileri değiştirmek istediği için fazladan para ödemeye hazır.



Şimdi de Bugatti Tourbillon modelinde gerçek bir manuel şanzıman eklemeye hazırlanıyor.



Debriyaj pedalına sahip son Bugatti, 90'lı yıllarda üretilen ve altı vitesli manuel şanzımanı dört turbo beslemeli 3,5 litrelik V12 motorla birleştiren EB110'du. 2000'li yıllardan bu yana markanın, W16 motorlu Veyron, Chiron ve sınırlı sayıda üretilen ve tek seferlik hiper otomobillerde dahil olmak üzere, yalnızca yedi vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman yer aldı.



Yeni Bugatti Tourbillon ve hibrit V16 motoru şu anda yalnızca otomatik şanzımanla, sekiz vitesli çift kavramalı şanzımanla sunuluyor.



Bugatti, Ferrari'nin 12Cindri Manuale'deki gibi simüle edilmiş manuel şanzıman örneği yerine, geleneksel manuel sisteme bağlı kalacağını açıkça belirtti. Asıl merak edilen ise, Tourbillon'un hibrit donanımıyla manuel şanzımanın çalışıp çalışamayacağı veya elektrikli desteği tamamen ortadan kaldırıp kaldırmayacağı.



NEDEN MANUEL VİTESE DÖNÜŞ AKIMI BAŞLADI?



Otomotiv pazarının en tepesinde yer alan markalar birden bire neden üçüncü pedalı geri getirmeye karar verdi? Elektrikli araçların hızlanma sürelerini ortadan kaldırmasıyla birlikte, süper spor üreticileri otomatik vitesten vazgeçerek, duygusal bağ, sürücü öncelikli sürüşe yönelmiş durumda. Bu modeller genellikle sınırlı sayıda üretilen, yüksek bedelli özel versiyonlar oluyor.