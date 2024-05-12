Sürücüsüz otomobillere hazırlık: Yüz yıllık trafik ışıkları değişecek mi?

Yüz yılı aşkındır trafik ışıkları hayatımızda ve olmaya devam edecek. Ancak otonom ve akıllı araçların giderek yaygınlaşmasıyla bu sistemde değişiklik olabilir. Uzmanlara göre trafik ışıklarındaki kırmızı, sarı ve yeşile “beyaz” ışık eklenebilir.

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde mühendislik profesörü olan Ali Hajbabaie ve ekibi, otonom araçlarla birlikte trafik ışıklarının ortadan kalkmasını değil, yollarda yeterli sayıda otonom sürüşe sahip araç olduğunda dördüncü bir ışığın eklenmesi gerektiği görüşünde. Bu beyaz ışık, önünüzdeki aracı takip edeceğiniz anlamına geliyor.

Tabi bunun için öncelikle yoldaki araçların yüzde 40 veya 50’sinin otonom sürüşü desteklemesi gerekiyor.

Yani uzun zamandır hayatımızda olan trafik ışıkları, biraz daha 3 renk olarak devam edecek.