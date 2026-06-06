Tatiller satışları vurdu. Düşüş devam ediyor

2026 yılına rekorlarla giren otomotiv satışlarında düşüş devam ediyor. Son aylarda Orta Doğu'daki gerilimin altın ve petrol fiyatları üzerindeki etkisiyle yaşanan düşüş, Mayıs ayında Kurban Bayramı ile birlikte resmi tatillerin çokluğuyla daha da daraldı.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı ilk beş ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 oranında daralarak 453 bin 138 adet oldu.



Otomobil satışları ise, aynı dönemde yüzde 9,65 oranında daralarak 356 bin 256 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,94 artarak 96 bin 882 adet oldu.



ELEKTRİKLİ PAYI YÜZDE 17'Yİ GEÇTİ



Mayıs ayında elektrikli otomobillerin payı yüzde 17,35'e yükseldi. Sadece Mayıs ayında 11 bin 342 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde ise pay 18,47 oldu.



5 aylık dönemde elektrikli araç satışında Togg iki modeliyle liderliğini sürdürüyor. Togg'un elektrikli araç pazarındaki payı yüzde 25'i geçmiş durumda.



SUV'UN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR



Otomobil pazarında SUV modellerin satışları model sayısıyla orantılı olarak her ay giderek artıyor. Mayıs ayında otomobil satışları içinde SUV payı yüzde 70'e geldi. Satılan her 100 otomobilden 68'i SUV oldu.