Tesla robotaksi hizmetine Haziran'da başlıyor: Nedir bu otonom sürüş?

Tesla CEO'u Elon Musk yıllardır tam otonom sürüş sistemlerinin hayata geçmesinin çok yakın olduğunu söylüyor. Sürekli ertelenerek bugüne gelen süreçte Musk artık, sadece 5-6 ay uzaklıkta olduğumuzu belirtti.

Musk, bu yıl içinde Kaliforniya ve Teksas’ta sürücüsüz bir ücretli araç çağırma hizmeti başlatmayı hedefliyor. Bunun için düzenleyici onayı alınması gerekiyor.

Marka daha önce, direksiyonu olmayan sürücüsüz Cybercab modelinin 2026’da üretime gireceğini duyurmuştu.

Şirketin verilerine göre, denetimli Tam Otonom Sürüş sistemini kullanan Tesla kullanıcıları 4,8 milyar kilometre yol katetti. Ancak yine de eleştirilerden kaçamadı. Diğer sürücüsüz araçlar gibi lider veya gelişmiş donanımlar yerine sadece kameralardan yararlanarak otonom sürüş desteği sunan Tesla, uzmanlar tarafından yoğun eleştiri alıyor.

DENETİMSİZ TAM OTONOM SÜRÜŞ VİDEOSU PAYLAŞTI

Tesla'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir video da ise, yeni model araçların otonom yetenekleriyle fabrikadan çıktığı görülüyor.

Paylaşılan videoda ABD'deki Fremont fabrikadan çıkan araçlar, 2 kilometrelik yolu insan gereksinimi duymadan kendileri giderek yükleme alanına park ediyorlar.

Musk bu video için, "Denetimsiz tam otonom sürüş başlıyor." ifadelerini kullandı. Araçların seviye 4 mü yoksa seviye 3 otonom sistemine sahip olacak tam bilinmiyor.

OTONOM SÜRÜŞ SEVİYELERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Otonom sürüş sistemi, bir aracın insan müdahalesi olmadan seyahat edebilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, araçların sensörler, kameralar, LIDAR (ışık tarama ve mesafe algılama) cihazları, GPS ve yapay zeka teknolojileri gibi teknolojik bileşenlerini kullanarak sürüş görevlerini yerine getirir.

Otonom sürüş sistemleri, genellikle beş farklı seviyede sınıflandırılır ve her seviye aracın sürüş işlevlerinin belirli bir kısmını veya tamamını otomatikleştirir. Bu seviyeler aşağıdaki gibidir:

Seviye 0: Sürücü aracın tüm kontrolünü elinde tutar.

Seviye 1: Aracın belirli fonksiyonları otomatikleştirilir, ancak sürücü her zaman aracın kontrolünü elinde tutar.

Seviye 2: Aracın gaz, fren ve direksiyon kontrolü otomatikleştirilir, ancak sürücü yine de dikkatlice izlemelidir.

Seviye 3: Aracın bazı sürüş görevleri tamamen otomatikleştirilir, ancak sürücü halen müdahale edebilir ve bazı durumlarda kontrolü devralabilir.

Seviye 4: Aracın neredeyse tüm sürüş görevleri otomatikleştirilir, ancak belirli sınırlamalarla (örneğin, belirli hava koşulları veya bölgesel kısıtlamalar) sürücü müdahalesi gerekebilir.

Seviye 5: Aracın tüm sürüş görevleri otomatikleştirilir ve sürücü müdahalesi gerektirmez. Bu seviyede araçlar, tüm koşullarda, her zaman herhangi bir insan müdahalesi olmadan seyahat edebilir.

Sürüş esnasında görevi araca bırakıp koltuğunuzu arkaya döndürüp sohbet edebileceğimiz, ofiste yarım kalan işlerimizi araçta bitirebileceğimiz, belki uzun yolda açıp film izleyebileceğimiz günler çok uzak değil gibi. Mesela İstanbul gibi bir kentte, sabah trafiğinde işe giderken araçlarımızın içinde uykumuza devam edebileceğimiz güvene ne zaman kavuşlabiliriz?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, çoğu önlenebilir olan dünya çapında her yıl yaklaşık 1 milyon 350 bin ölüm yollarda meydana geliyor. Otonom sistemlerin gelecekte insan kaynaklı ölümlerin önüne geçmesi bekleniyor. Ülkemizde satılan çok sayıda modelde yarı otonom sistemler mevcut ve deneyimlerime göre oldukça güvenli, başarılı olanları var.