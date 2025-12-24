Tesla soruşturmasıyla yeniden gündemde. Çin, kapı kolu kurallarını sıkılaştırıyor

Elektrikli araçlarda aerodinamik yapı nedeniyle sıkça kullanılan gizli kapı kolları sorun olmaya devam ediyor.



Çin'de Xiaomi'nin SU7 elektrikli sedanının karıştığı kazalar ve can kayıplarıyla gündeme gelen gizli kapı kolları konusunda Çin'de yeni bir çalışma başlatıldı.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, çarpışmalardan veya bataryanın aşırı ısınmasından sonra kapıların mekanik olarak çalışır duruma gelmesini gerektiren ulusa standartları belirlemek için görüş topladı.

Bagaj kapağı hariç her bir kapının mekanik olarak açılan bir dış kapı kolu ile donatılmasını zorunlu kılıyor. Bu tasarım kaza veya bataryanın aşırı ısınması sonrasında devreye girerek yolcuların veya dışarıdan müdahale eden birinin kapıyı alet kullanmadan açmasına olanak sağlayacak.

Elektrikli olan veya otomatik olarak etkinleşen kapı kilitleri, olay anında kilit sistemi devrede olsa bile mekanik olarak açılmaya izin vermesi gerekecek.

Taslağa göre, yine içeride de her kapı kolunda mekanik olarak açılabilecek bir kapı kolu bulundurulacak. Bu kapı kollarında düşük ışık koşullarında dahi direk görülebilecek işaret ve semboller bulundurulmalı.

TESLA'YA SORUŞTURMA

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, acil durum kapı açma kontrollerinin kaza anında fark edilebilir ya da kolayca erişilebilir olmadığı için Tesla'nın Model 3 sedan araçları hakkında soruşturma başlattı.