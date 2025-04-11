Tesla'nın Avrupa'da kan kaybı sürüyor

Milyarder iş insani Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla zor günler geçiriyor. Trump'ın kabinesinde yer almasıyla tepkilerin odağında yer alan isimlerin başında gelen Musk'a olan tepki ABD ve Avrupa'da Tesla üzerinden çıkarılıyor.

2024 sonunda Avrupa satışlarında düşüş başlayan Tesla, 2025 yılında da gerilemeye devam ediyor. 2025 yılının ilk çeyreğinde 2024 yılının aynı dönemine göre Tesla satışları yüzde 37 gerilemiş durumda.

Özellikle iç siyasete karışmasıyla Musk'ın büyük tepki gördüğü Almanya'da satışları yüzde 62 gibi büyük oranda azaldı. Fransa'da ise yüzde 41'lik bir azalma söz konusu.

Avrupa'daki bu düşüşün tek nedeni sadece Elon Musk'a olan tepki değil. Elektrikli araçlarda hızla artan model sayısı ve rekabet ortamı da etkili durumda. Öyle ki Avrupa'da elektrikli araç satışları artarken Tesla'nın payı sürekli geri gidiyor.

ÇİN'DE İKİ MODELİN SATIŞI DURDU

Tesla'nın satışlarının geriye gittiği bir diğer bölge ise Çin oldu. ABD ve Çin arasındaki vergi savaşı da Tesla'nın satışlarını daha düşürecek gibi. Son alınan kararla markanın ABD'de üretilen iki modeli Model S ve Model X'in Çin'deki satışları durduruldu. Çin tarafından Trump2a misilleme olarak yüzde 125'e çıkarılan gümrük vergisiyle bu modellerin fiyatı rekabetçi olmaktan çok uzak kaldı.

Tesla'nın hala Çin fabrikasında üretilen Model 3 ve Model Y satışları devam ediyor. Bu iki markanın Çin'deki satışlarının yüzde 96'sını oluşturuyor.