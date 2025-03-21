Tesla’nın düşüşü durdurulabilecek mi? Musk’ın inancı tam: Dünyanın en değerlisi olacak

Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde görev almasıyla Avrupa ve ABD’de Tesla modellere tepkiler geldi. Elektrikli otomobil markasının hisseleri dert şekilde düşüşe geçti. Son olarak Musk’ın yüzde 42’lik hissesinin bulunduğu roket şirketi SpaceX, Tesla’yı geride bırakarak milyarder ismin en değerli şirketi oldu.

ABD’de ve Avrupa’da Tesla bayilerinde protestolar sürerken Almanya ve Çin gibi büyük pazarlarda satışları büyük ölçüde gerilemiş durumda.

ELON MUSK’IN GÜVENİ TAM

Elon Musk’ın ise Tesla’ya güveni tam. Musk son açıklamasında, hisse sahiplerinin hisselerini ellerinde tutmasını tavsiye ederken, uzun vadede Optimus ve otonom sürüş ile Tesla dünyanın en değerli şirketi olacağına inandığını belirtti.

HALA DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

323 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk hala dünyanın en zengin insanı konumunda. Musk’ın SpaceX’teki hisselerinin değeri 147 milyar doları buluyor. Tesla’daki hisseleri ise yaklaşık 20 milyar dolar daha aşağıda kaldı.