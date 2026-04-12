Tesla’nın FSD’sine Avrupa’da ilk onay Hollanda’dan: Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Tesla, Avrupa pazarındaki en büyük engellerden birini aşmayı başardı. Hollanda’nın araç tescil ve tip onay kuruluşu RDW, Tesla’nın FSD Supervised yazılımına geçici geçerlilikle tip onayı verdiğini duyurdu. 10 Nisan 2026 itibarıyla resmileşen bu karar, yazılımın çok yakında Hollandalı Tesla sahipleri için kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.



1.6 MİLYON KİLOMETRELİK TİTİZ TEST SÜRECİ



RDW tarafından yapılan açıklamaya göre, hem kapalı pistlerde hem de Avrupa’nın halka açık yollarında 1,5 yılı aşkın bir süre boyunca test edildi. Test süreci boyunca 1,6 milyon kilometreden fazla yol kat edilirken, 4 bin 500’den fazla farklı senaryo denendi ve 13.000’den fazla müşteri deneme sürüşü gerçekleştirildi.



"KENDİ KENDİNE GİDİYOR" DEMEK HENÜZ YASAK



RDW, Tesla’nın pazarlama dilindeki "Tam Otonom" ifadesine karşın, sistemin hukuki olarak bir "Sürüş Destek Sistemi" (Level 2) olduğunun altını çiziyor.



Onayın temel şartları arasında araç kontrolü yazılımda olsa bile, tüm hukuki sorumluluk direksiyon başındaki kişiye ait. Sürücülerin ellerini direksiyondan çekmesine izin verilse de, araç içi sensörler sürücünün dikkatinin yolda olup olmadığını sürekli denetliyor. Sürücü, sistemin hata yaptığı veya zorlandığı her an anında müdahale edebilecek durumda olmak zorunda.



AVRUPA'NIN GERİ KALANI NE ZAMAN GEÇECEK?



Hollanda'dan alınan bu onay, otomatik olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli sayılmıyor. Ancak Hollanda, Avrupa'daki araç tip onayları konusunda lider ülkelerden biri olduğu için bu kararın bir "domino etkisi" yaratması bekleniyor.



Yazılımın Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de onaylanması için görüşmelerin sürdüğü ve önümüzdeki aylarda benzer haberlerin gelebileceği belirtiliyor. Tesla'nın hedefi ise 2026 yazına kadar geniş kapsamlı bir Avrupa lansmanı yapmak.



ABD VERSİYONUNDAN FARKLI



Önemli bir teknik detay ise yazılımın içeriğiyle ilgili. RDW, Avrupa'daki FSD yazılımının, ABD'deki versiyondan farklı olduğunu belirtti. Avrupa'daki katı güvenlik regülasyonları (BM R-171) nedeniyle Tesla, sistemin karar alma mekanizmalarını Avrupa yollarına ve kurallarına göre yeniden optimize etmek zorunda kaldı.



TÜRKİYE’YE NE ZAMAN GELİR?



Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmasa da otomotiv mevzuatında AB ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) regülasyonlarını doğrudan takip ediyor. Özellikle MARTOY (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği) kapsamında Avrupa ile tam uyumlu bir süreç yürütülüyor.

Hollanda’nın kararında etkili olan ve UN/ECE bünyesinde kabul edilen UN R171 (DCAS - Driver Control Assistance Systems) regülasyonu Türkiye’de yürürlüğe girdiğinde veya yerel mevzuatla uyumlaştırılırsa, Tesla Türkiye’nin yapacağı başvuru için hukuki altyapı kendiliğinden hazır hale gelmiş olacak.

Hollanda’nın verdiği bu onay şu an için ulusal ve geçici nitelikte olsa da, gözler Avrupa Komisyonu’nda. Eğer Komisyon, sistemi "AB Tip Onayı" kapsamına alırsa, Türkiye de bu sertifikasyonu baz alarak FSD sistemini çok daha hızlı bir şekilde onaylayıp kullanıma sunabilecek.