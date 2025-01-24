Trafikte işlenen suçların cezası artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de açıklanan Yargı Reformu Stratejisi’nde trafik cezalarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafikte vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı caydırıcı önlemler alınacağını açıkladı.

Yeni düzenlemede, trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulabilecek.

Ayrıca ölümlü ve yaralanmalı kazalarda zaruri haller dışında olay yerinin terk edilmesi ayrı bir suç olarak düzenlenecek.

Ceza adaleti sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı.