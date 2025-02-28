Türkiye'de elektrikli araç sayısı 200 bine yaklaştı: Peki şarj istasyonu sayısı ne durumda?

Paylaşılan rapora göre, Ocak 2025'te Türkiye yollarında 198 bin 002 adet elektrikli otomobil bulunuyor. 2024 yılı sonunda bu rakam 185 bin 513'tü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ekim ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye'de hem elektrikli araç sayısı hem de şarj istasyonu soket sayısı artmaya devam ediyor.

Elektrikli araçların hızla artmasıyla birlikte şarj istasyonu ihtiyacı da artıyor. Türkiye'de elektrikli araçlar için toplam şarj soketi sayısı 26 bin 941 oldu. Bunun 16 bin 125'i yavaş şarj dediğimiz AC, 10 bin 816'sı hızlı yani DC şarj. Geçmiş dönemlere bakıldığında en dikkat çeken AC şarj sayısının yatay bir seyirle ilerlerken DC hızlı şarj sayısının ise hızla yükseldiği görülüyor.

Artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar DC şarj istasyonu ve soket sayısının AC'yi geçebilir.

AC VE DC İSTASYON FARKI

Elektrikli araçlar için üretilen şarj istasyonları AC veya DC’dir. Elektrikli araçlar elektriği DC olarak depolarken şebekeden gelen akım her zaman AC’dir. Elektrikli araçlar içinde bulunan çevirici ile enerjiyi AC'den DC'ye çevirir ve bataryalara yönlendirir. Bu nedenle ev prizlerinden şarj süreleri elektrikli araçlar için oldukça uzun süren bir işlem oluyor.

DC şarj cihazlarında dönüştürücüler istasyonun kendi içinde bulunur. Yani enerjiyi araç içinde dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan bataryalara yönlendirir. Bu da şarj süresinin düşmesini sağlar.

AC şarj istasyonları maksimum 22 kW enerji çıkışı sağlıyor. DC şarj istasyonları şebekeden gelen alternatif akımı çevirerek elektrikli araçlara verir. DC şarj cihazları, 50 kW ile başlayıp 400 kW’ye kadar çıkan hızlarda şarj sağlayabiliyor.