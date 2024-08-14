Türkiye'de şarj istasyonu sayısı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (EPDK), Haziran ayı raporuna göre Türkiye'de Haziran 2024 itibariyle elektirkli araç sayısı 123 bin 977'ye yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz yıl Haziran ayında 27 bin 476'ydı. Elektrikli araç sayısının bu hızlı artışına şarj istasyonu sayısı da katlanarak yetişmeye çalışıyor. EPDK'nın Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri'ne bakıldığında soket sayısı da 5 bin 192 adetten 20 bin 065 adete yükselmiş durumda.

Raporda şarj istasyonu işletmecilerinin şarj soket sayılarına baktığımıda ise ZES'in 3 bin 910, Eşarj'ın bin 723, Voltrun ise bin 093 adet istasyonla ilk üçte yer alıyor. Togg'un Trugo istasyonları ise bin 037 noktayla dördüncü sırada.

Burada dikkat çeken nokta ise ZES ve Voltrun'ın istasyonlarının çoğunluğu AC yani yavaş şarj hizmeti sunarken, Trugo ve Eşarj'ın istasyonlarında DC yani hızlı şarj çoğunlukta yer alıyor.



Bir başka dikkat çeken nokta ise tüm istasyonların gücünün 284 MW'tan bin 209 MW seviyesine çıkması.