Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı artıyor

Türkiye'de elektrikli araç satışı ve model sayısı hızla artmaya devam ederken, şarj altyapısı da kullanıucılar için merak konusu.

Ocak-Ekim döneminde elektrikli otomobil satışları 69 bin 744 adetle yüzde 9,3 pazar payına sahip.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla trafikteki elektrikli araç sayısı 146 bin 965'e çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) verilerine göre yıl başında 9 bin 460 olan şarj soket sayısı, yıl sonu yaklaşırken 24 bin 472’ye yükseldi.

Bunların 9 bin 409'u hızlı (DC), 15 bin 63'ü ise yavaş (AC) nitelikte bulunuyor.



EN FAZLA İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA'DA



Şarj istasyonlarının en yoğu olduğu şehirler ise İstanbul, Ankara ve Antalya oldu. İstanbul'da 6 bin 911, Ankara'da 2 bin 831 ve Antalya'da bin 435 şarj soketi bulunuyor.