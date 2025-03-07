Xiaomi SU7 Tesla Model 3’ü geride bıraktı: 6 ayda 70 bin üretim

Otomobil piyasasına giren teknoloji develeri arasında başı çeken Xiaomi, SU7 modeliyle büyük ilgi gördü. Cazip fiyatıyla yoğun talep olan model rekor üretime ulaştı.

Şirket ilk altı ayda 70 bin adet üretime ulaşmayı başardı. SU7 en büyük rakibi olan Tesla Model 3'ün üretim rakamlarını geride bıraktı.

Baştada söylediğim gibi modelin en büyük avantajı Tesla Model 3'e göre daha büyük batarya ve daha uzun menzil sunmasına rağmen daha ucuza satılıyor olması. Çin'deki Ocak ayı satışlarına bakıldığında da rakamlarda büyük fark ortaya çıkıyor. Yılın ilk ayında 8 bine yakın Model 3 satışı yapılırken SU7 22 bin adede ulaştı.



İki marka arasında rekabet Xiaomi'nin SUV modeli YU7'yi Temmuz ayında piyasaya sürmesiyle başka bir boyuta taşınacak. YU7, Tesla'nın Model Y'siyle rekabet edecek.

İKİ SAATTE BİR YILLIK SİPARİŞ ALDI

Xiaomi'nin SU7 modelinin performans versiyonu olan SU7 Ultra da geçtiğimiz hafta tanıtılmasının ardından yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Lansmanın ardından ön siparişe açılan 1500 beygirlik araç için bir yıllık üretim kapasitesi 2 saat içinde ön siparişle satıldı.

Şirketin CEO'su ve kurucusu olan Lei Jun'un, lüks otomobilleri uygun fiyata sunma misyonuyla yine oldukça rekabetçi bir fiyatla ön siparişe açılan SU7 Ultra, 10 dakikada 6 bin 900 ve 2 saat içinde de 10 bin siparişe ulaştı.

Üç elektrik motoruyla 1526 bg güç sunan SU7 Ultra, 0'dan 100'e 1,98 saniyede ulaşıyor.



93,7 kWh CATL batarya paketiyle gelen araç 620 kilometre menzil vadediyor ve yüzde 10'dan yüzde 80'e sadece 11 dakikada şarj olabiliyor.