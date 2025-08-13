Yasak ertelenecek mi? Avrupa Birliği'nin içten yanmalı yasağı yine gündemde

Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planı ilk günden itibaren otomotiv piyasasında tartşılıyor.

Birçok marka 2030 sonunda tamamen elektrikli modellere geçme planı koysa da bu pek gerçekçi görünmüyor. Şarj altyapısı sorunları ve elektrikli araçlara olan talep düşüşü markaların kararın yenbiden gözden geçirilmesini istemeye itiyor.

Son olarak Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius, içten yanmalı motor yasağının fazla iddialı olduğunu söyledi. Bu yıl gözden geçirilecek kararın onaylanması halinde Avrupa otomobil pazarının çökebileceğini belirtti.

Birçok üretici elektrikli araçlarla birlikte içten yanmalı modellerin üretiminin devam etmesi gerektiği görüşünde.

Markaların öngörüsüne göre yasak yürürlüğe girmeden önce içten yanmalı araçların satışı hızla artacak. Ancak bu kararın uzun vadede ekonomik bir felaket getireceği görüşünce.