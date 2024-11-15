Yedieminlerdeki araçların satışı kolaylaşıyor: Süreç nasıl işleyecek?

İçinde yediemin otoparklarında bulunan araçların satışına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış esasları yeniden belirleniyor. 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satışı kolaylaşacak.

Araçların üzerindeki satılamaz, devredilemez ve haciz gibi kısıtlamalar ilgili kurumlara bildirilecek ve satış işlemleri hılzandırılacak.



Satış işlemi tamamlandığında kısıtlamalar otomatik olarak kalkacak ve tescil kayıtları güncellenecek.

Araçların satışından elde edilen gelir ise, masraflar ve cezalar düşüldükten sonra hak sahiplerine ödenecek veya ödenmesi için 5 yıl kamu bankalarında nemalandırılarak muhafaza edilecek. Beş yılın sonunda herhangi bir başvuru gelmemesi halinde ise Hazine'ye devredilecek.