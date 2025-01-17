Yeni araştırma: Elektrikli araçlar kışın ne kadar menzil kaybediyor?

Elektrikli araçların soğuk ve kış şartlarında menzil kaybettiği biliniyor. Yapılan son araştırmalara göre, elektrikli araçların modellerine göre bu kayıp değişiyor. Bazı elektrikli araçlar yüzde 30'un üzerinde bir menzil kaybına uğruyor.

Araştırmaya göre ısı pompası olan modeller diğerlerine kıyasla yüzde 10'a varan az menzil kaybı yaşıyor. Tabloda ısı pompası olan modellere bakıldığında menzillerinin yüzde 83'ünü korudukları görülüyor. Bazı modellerde de ısı pompası olmasına rağmen menzil kayıpları yüzde 20'leri geçiyor. Burada da sadece ısı pompası olması değil teknoloji desteği de önemli.