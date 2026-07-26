Yollardaki elektrikli araç sayısı artıyor, şarj tercihi hızlanıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Haziran ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, elektrikli araç sayısı, şarj soket sayısı ve kullanıcıların tercihleri belli oldu.



Rapora göre Türkiye'de yollardaki elektrikli araç sayısı 450.038 adede yükseldi. Bu sayı 2025 yılı aynı döneminde 373.733 adetti.



Elektrikli araçların hem marka hem model bazında artması şarj istasyonu sayısını etkiliyor. Türkiye'de elektrikli araçlar için toplam şarj soketi sayısı 45 bin 097 adede kadar yükseldi. 2025 yılı haziran ayında 31.433 adet şarj noktası bulunuyordu.



DC ŞARJ AĞI ARTIYOR



Şarj istasyonlarında AC yani yavaş şarj eden istasyonların artışında bir yavaşlama görülüyor. Buna karşılık DC yani hızlı şarj noktaları hızlı bir artış gösteriyor ve kullanım süreleri de daha fazla olduğu görülüyor.



Toplam istasyonların 19.663 adedi DC şarj, 25.434 adedi ise AC şarj noktası.



Rapora göre elektrikli araç sahipleri 2,7 milyon adet şarj gerçekleştirirken, toplam 3,1 milyon saat süreyi şarj istasyonlarında geçirdiği görülüyor.



72.530 MWh olan toplam elektrik tüketiminin yüzde 81,36'sı DC şarj istasyonlarından, yüzde 18,64'ü ise AC şarj istasyonlarından karşılanmış.