Yollardaki Togg sayısı belli oldu | 2024'te kaç adet satıldı?

Mayıs 2023'te T10X modelinin satışına başlayan Togg, 2024 yılındaki satış rakamlarını açıkladı.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 49 bin 676 adet Togg T10X'in yollarda olduğu belirtildi.

2023 yılında 19 bin 583 adetlik satış yapan Togg, 2024 yılında ise 30 bin 93 adet T10X satışı gerçekleştirdi.

842 DC ŞARJ İSTASYONU

Türkiye genelinde Trugo ile şarj ağı altyapısı da kuran Togg, 81 ilde 842 DC hızlı şarj istasyonu ve 1684 soketi buunurken, AC istasyonlarının sayısı ise 363 oldu.

TOGG T10F MODELİ 2025 YILINDA GELİYOR

Togg'un ilk sedan modeli olan T10F'nin 2025 yılında piyasaya sunulması bekleniyor. T10F, mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacak.

T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üreten RWD modelinde iki farklı batarya seçeneğiyle 600 kilometreye kadar menzil sunacak. 100 kilometre hıza 4,4 saniyede çıkan çift motorlu AWD versiyon, 320 kW (435 beygir) güç ve 530 kilometre menzil sunacak. Standart menzilli model 52,4 kWh, uzun menzilli model ise 88,5 kWh batarya ile gelecek.