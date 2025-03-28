Yüksek hızlı şarjda büyük artış

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, Türkiye'de hem elektrikli araç sayısı hem de şarj istasyonu hızla artıyor. Rapora göre, Şubat ayında 10 bin adete yakın gerçekleşen elektrikli otomobil satısıyla, Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı 207 bin 989 adet oldu. 2024 yılı sonunda bu rakam 185 bin 513'tü.

Elektrikli araç pazarının hızla büyümesiyle şarj istasyonu ihtiyacı da artıyor. Türkiye'de elektrikli araçlar için toplam şarj soketi sayısı 28 bin 079 oldu. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83'e varan bir artış anlamına geliyor. Bunun 16 bin 533'ü yavaş şarj dediğimiz AC, 11 bin 546'sı hızlı yani DC şarj. Burada dikkat çeken AC şarj sayısı yatay bir seyirle ilerlerken DC hızlı şarj sayısının ise hızla yükselmesi.

Artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonuna kadar DC şarj istasyonu ve soket sayısının AC'yi geçebilir.



Dikkat çeken bir başka artış ise 151 kW’tan daha yüksek kapasiteye sahip olan yüksek hızlı şarj istasyonu sayısı. 2023'ün son çeyreğinde sadece 719 adet soket varken, 2024'ün son çeyreğinde bu rakam 4 bini geçmiş.

AC VE DC İSTASYON FARKI

Elektrikli araçlar için üretilen şarj istasyonları AC veya DC’dir. Elektrikli araçlar elektriği DC olarak depolarken şebekeden gelen akım her zaman AC’dir. Elektrikli araçlar içinde bulunan çevirici ile enerjiyi AC'den DC'ye çevirir ve bataryalara yönlendirir. Bu nedenle ev prizlerinden şarj süreleri elektrikli araçlar için oldukça uzun süren bir işlem oluyor.

DC şarj cihazlarında dönüştürücüler istasyonun kendi içinde bulunur. Yani enerjiyi araç içinde dönüştürmeye gerek kalmadan doğrudan bataryalara yönlendirir. Bu da şarj süresinin düşmesini sağlar.

AC şarj istasyonları maksimum 22 kW enerji çıkışı sağlıyor. DC şarj istasyonları şebekeden gelen alternatif akımı çevirerek elektrikli araçlara verir. DC şarj cihazları, 50 kW ile başlayıp 400 kW’ye kadar çıkan hızlarda şarj sağlayabiliyor.