Yüksek sesle konuşulmaya başlandı: AB'nin 2035 yasağı değişecek mi?

Otomotiv devleri konvansiyonel araçlara kıyasla yüksek etiket fiyatları ve bazı ülkelerdeki şarj ağı sorunları nedeniyle koydukları hedeflere ulaşamama endişesi yaşıyor. Bazı markalar daha önce açıkladıkları elektrikli dönüşüm tarihlerinde değişiklik planlarken, AB'nin 2035 tarihi de gündemde.

Avrupa Birliği'nin 2035'te içten yanmalı araçları yasaklama planını değiştirmesi talebi uzun zamandır otomotiv piyasasında kulaktan kulağa konuşuluyordu. ancak artık sesler yükselmeye başladı. Son olarak BMW CEO'su Oliver Zipse, Avrupa Birliği'nin bu planını ertelemesi gerektiğini söyledi.

Zipse, AB'nin Çin'in pil tedarik zincirine olan bağlılığını azaltmak için 2035 planının ertelenmesi gerektiğini belirtti. Elektrikli araç satışlarının beklenenin altında kaldığını söyleyen Zipse, yasağın artık gerçekçi olmadığı görüşünde.

MARKALAR PLANLARINI ERTELEDİ



Toyota, 2026'da planladığı elektrikli araç üretim hedeflerini üçte bir oranında azalttığını açıkladı. Marka 2026'ya kadar yılda 1,5 milyon ve 2030'a kadar 3,5 milyon elektrikli üretme niyetinde bir değişiklik olmadığını söylese de, bunun hedef değil hissedarlar için kıstas olduğunu belirtti.



Bir diğer marka Volvo ise 2030'a kadar tamamen elektrikli olma hedefini iptal etti. O zamana kadar hibrit otomobiller üretmye devam edecek.



Ford elektrikli modellere ayırdığı payını düşürme kararı aldı. Marka, ayrıca 2030 yılına kadar Avrupa'da yalnıca tam elektrikli otomobiller satma planını da yeniden düşündüğünü duyurdu.



Daha önce 2030 yılına kadar tamamen elektrikliye geçme hedefi açıklayan Renault da hedef değiştirerek, önümüzdeki 10 yıl daha elektrikli ve içten yanmalı motorları birlikte sunmayı düşünüyor.



Bentley de 2030 yılı tamamen elektrikli olma hedefini daha çok plug-in hibrit modellere odaklanılması nedeniyle ertelendiğini açıklamıştı.

İTALYA: AB'NİN KARARININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR



İtalyan yetkililer, Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren yeni içten yanmalı motor satışını yasaklama planının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor.



Enerji Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, Avrupa otomotiv endüstrisindeki yavaşlama nedeniyle farklı piyasa gerçeklerini yansıtacak şekilde planın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.



