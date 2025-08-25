Bir Kralın Adı, Bir Zaferin Hatırası

26 Ağustos 1071… Malazgirt Ovası’nda yükselen savaş naraları tarihin akışını değiştirdi. Biz o günü "zafer" olarak anıyoruz. Ama bu adın içinde, çok daha eski çağlardan gelen bir fısıltı saklıdır: Menua ya da halkın ağzında geçtiği haliyle Menuas. Malazgirt adı, sadece bir meydan muharebesinin değil, bin yıllar öncesinden taşınan bir uygarlık izinin de taşıyıcısıdır. Bu yüzden "zafer" dediğimizde aslında bir adı da hatırlarız.



Van Gölü havzasında Demir Çağı’nın güçlü devleti Urartu hüküm sürerken, MÖ 810–785 yılları arasında tahta Kral Menua'nın hükmü devam etmekteydi. Sulama kanalları açan, yazıtlarını kayalara kazıtan bu kralın adı, bulunduğu coğrafyanın belleğinde hala saklı.

MENUAS KİMDİR?

ULUSLARARASI KAYNAKLARDA MANAVAZKERT

DERİN BİR MİRASIN PARÇASI

Menua, Urartu Krallığı’nın en güçlü hükümdarlarından biridir. MÖ 810-785 yılları arasında Van merkezli Urartu tahtında oturmuştur. Urartu, Doğu Anadolu’nun yüksek platolarında, Van Gölü çevresinde ortaya çıkmış bir devletti ve Asur İmparatorluğu’nun kuzey komşusu olarak sık sık çatışmalara girmişti. Menua, bu dönemde hem askerî hem de kültürel açıdan Urartu’yu zirveye taşıyan isimlerden biri oldu.Menua, sadece bir savaşçı kral değil, aynı zamanda büyük bir imarcıydı. Onun en ünlü icraatlarından biri Menua Kanalı ya da halk arasında bilinen adıyla Şamram Kanalıdır. Yaklaşık 50 km uzunluğundaki bu kanal, Van Ovası’na su taşımak amacıyla inşa edilmiş ve binlerce yıl boyunca kullanılmıştır. Bu eser, dünyanın en eski mühendislik harikalarından biri olarak kabul edilir. Menua döneminde yapılan bu tür sulama sistemleri, Urartu halkının tarımda verimliliğini artırmış ve uygarlığın gelişimini hızlandırmıştır.Menua’nın adı, Urartu çivi yazılı kitabelerinde sıkça geçer. Bu yazıtlar hem onun askerî seferlerini hem de imar faaliyetlerini anlatır. Böylece Menua, yalnızca sözlü rivayetlerle değil, taşlara kazınmış yazılarla da kendisini tarihe mühürlemiştir.Etimoloji açısından bakıldığında "Malazgirt/Manzikert", hem siyasi iktidarların (Urartu) hem de kültürel anlatıların (Manavazkert) üst üste bindiği bir katmandır. Nitekim Türkçe resmî kaynaklarda Menuas yorumu öne çıkarken, uluslararası yayınlarda Manavazkert kökeni ayrıntılı biçimde işlenir.Ve 1071’e gelindiğinde bu ad çoktan tarih sahnesinde yerini almıştır. Bizans İmparatoru Romanos ile Selçuklu Sultanı Alparslan bu ovada karşılaştığında, "Malazgirt" ismi yüzyıllık mirasın içerisinden geçerek bugünkü anlamını bulmuştur: Malazgirt Zaferi. Zaferin yankısı ne kadar gürse, adın köklerinden yükselen uğultu da o kadar derindir. Bir yanda Menua’nın kayalara oydurduğu disiplin, diğer yanda Manaz’ın efsanevi anlatısı… İkisi birlikte bize şunu söyler: "Malazgirt" yalnızca bir savaşın adı değil, uzun bir uygarlık çizgisinin de mirasıdır.Bugün Malazgirt üzerine bir şiir yazmaya kalksanız, dizelere eşlik eden bir su sesi duyabilirsiniz. Çünkü bu topraklarda suyu medeniyete çeviren kanalların üzerinde Menua’nın adı fısıldar. Tarihi kaleme alsanız, dipnotlarda "Manavazkert" karşınıza çıkar; çünkü bir isim bazen kılıçtan, bazen dilden, bazen de taştan doğar. İşte bu yüzden Malazgirt Zaferi’ni anarken, yalnızca bir savaş değil, bir kralın adını ve bir adın taşıdığı katmanlı hafızayı da hatırlamak gerekir.