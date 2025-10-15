Gerçek ile sanrının arasında: Ed Gein’in yeşil gözlüğü

Charlie Hunnam’ın başrolünde yer aldığı "Monster: The Ed Gein Story", izleyiciyi sadece bir katilin hikayesine değil, bir zihnin parçalanışına davet ediyor. Hunnam, tarihin en ürkütücü figürlerinden biri olan Ed Gein’i canlandırırken, karakterin soğuk suçlarından çok daha derin bir konuya "nsan zihninin çarpık algısına" odaklanıyor. Bu diziyi farklı kılan da tam olarak bu: Gerçek değil, sanrılar arasında gidip gelen zihin.

DELİLİĞİN RENGİ: YEŞİL

KÖTÜLÜK DOĞUŞTAN MI GELİR, SONRADAN MI ÖĞRENİLİR?

YEŞİLİN ARDINDAKİ GERÇEK

Dizideki en dikkat çekici sembollerden biri, Ed’in "yeşil kan" görmesi. Gerçek hayatta, Gein’in kadın bedenlerine olan saplantısı annesi Augusta’nın katı, dindar ve kadın düşmanı öğretileriyle şekillenmişti. Bu durumun gerçek anlamı, Ed’in annesi Augusta ile olan toksik ilişkisinde derin bir şekilde kök salmıştır. Augusta, kadınları "ahlaksız" ve "kirli" olarak görür. Ed’in Bernice’in kanını yeşil olarak görmesi ise, onun zihnindeki çarpık inancı — yani Bernice’in “kirli” olduğu ve onu öldürmenin onu "arındıracağı" düşüncesini — yansıtır. Dizide ise bu anne figürü, neredeyse bir “tanrısal lanet” gibi Ed’in zihninde yankılanıyor."Monster: The Ed Gein Story" aslında bir biyografi dizisinden çok, bir psikolojik laboratuvar. İzleyiciye “kötülük doğuştan mı gelir, yoksa öğretilir mi?” sorusunu defalarca sorduruyor. Charlie Hunnam’ın performansı, rahatsız edici derecede inandırıcı. Ed’in sessizliği, titreyen parmakları, bakışlarındaki donukluk... Hepsi, insan aklının kırılma noktasını gözler önüne seriyor.Dizi, klasik “seri katil” anlatılarından ayrılıyor; kan ve vahşet yerine zihinsel atmosfer yaratıyor. Yeşil ışıkların hâkim olduğu sahneler, izleyiciye sürekli bir huzursuzluk hissi veriyor — sanki Ed’in gözlüğünden dünyaya bakıyormuşuz gibi.Ed Gein’in hikâyesi, sadece bir suç kroniği değil; annesinin gölgesinde ezilen, inancın ve ahlakın çarpık yansımasıyla aklını yitiren bir adamın trajedisi."Monster” dizisi bize şunu hatırlatıyor:Delilik bazen bir anlık taşma değil, yavaşça büyüyen bir inançtır.Gein, hayatının büyük bir kısmında küçük bir kasabada çiftçi olarak tanınıyordu. Ancak 1957’de yerel bir hırdavat dükkânının sahibi Bernice Worden’ın öldürülmesi nedeniyle tutuklanmasıyla her şey değişti. Gein, ayrıca 1954 yılında Mary Hogan’ı da öldürdüğünü itiraf etti. Polis evinde yaptığı aramada, mezarlıklardan çıkardığı insan kalıntılarından yapılmış çok sayıda rahatsız edici eşya buldu.Ed Gein, iki kadını öldürdüğünü ve insan kalıntılarından mobilya ile giysi yaptığını kabul etti. Suçsuz olduğunu iddia etmesine rağmen, akıl hastalığı nedeniyle suçsuz bulundu ve bir akıl hastanesine yatırıldı. 1984 yılındaki ölümüne kadar burada kaldı.