Hyperreality çağı: Yapay zeka gerçekliği aşıyor mu?

Hipergerçeklik varsayımı ilk kez, Fransız sosyolog, filozof ve kültür kuramcısı Jean Baudrillard tarafından, post-yapısalcılık ve erken postmodernizmle yakından ilişkili olan çalışmalarında ortaya konmuştu. Baudrillard, Simulacra and Simulation (Simülakrlar ve Simülasyon) adlı eserinde, hipergerçekliğin gerçekliğin bulanıklaşması olduğunu açıklamıştı. Ona göre medya temsilleri ile gerçeklik arasında bir karşıtlık vardı.

BAUDRİLLARD HAKLI MI ÇIKIYOR?

HİPERGERÇEKLİK VE EPİSTEMİK ÇÖKÜŞ

HERKES KENDİ GERÇEĞİNE İNANIRSA DOĞRU YOLA NASIL GİDİLİR?