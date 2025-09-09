İzmir’in Kurtuluşunda İlk Sancağı Diken Süvari: Yüzbaşı Şerafettin'in hikayesi

İzmir’in kurtuluşunun üzerinden 102 yıl geçti. 9 Eylül 1922 sabahı Türk süvarilerinin başında kente giren Yüzbaşı Şerafettin, Hükûmet Konağı’na Türk bayrağını çekerek tarihe geçti. O an, yalnızca İzmir’in değil, bütün bir milletin özgürlük umudunun simgesi oldu.



Çocukluktan Cephelere



1889’da İstanbul’da doğan Şerafettin Bey, Harbiye Mektebi’nden mezun olduktan sonra Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’nda görev yaptı. Genç yaşında cephelerin acılarını da umutlarını da tattı. Kurtuluş Savaşı başladığında ise hiç tereddüt etmeden Anadolu’ya geçti ve Süvari Birlikleri’nde müfreze komutanlığı üstlendi.



İzmir’e Giren İlk Süvari



9 Eylül sabahı Bornova üzerinden İzmir’e giren Türk süvarileri, kentin dar sokaklarında ilerledi. Halkın kalbi heyecanla çarparken, Konak Meydanı’na ulaşan Şerafettin’in müfrezesi tarihi bir anın eşiğindeydi. Tam o sırada patlayan bir bomba Şerafettin Bey’i yaraladı. Ancak o, atından inmedi. Yaralı halde Hükûmet Konağı’na çıktı ve elindeki Türk bayrağını göndere çekti. Yıllar sonra bu anı şöyle anlatacaktı:



"Baktım bayrağımın kırmızısına kanım bulaşmış. Ölsek de ne gam… İzmir’e ilk giren biz olmuştuk ya."



Onurlandırılan Bir Kahraman



İzmir’in kurtuluşunu sembolleştiren bu cesur adım, ona ömür boyu “İlk Sancağı Diken Süvari” unvanını kazandırdı. Mustafa Kemal Paşa, kahraman yüzbaşıya “İzmir” soyadını verdi. TBMM adına Buhara Cumhuriyeti’nden gönderilen kılıç da törenle kendisine teslim edildi. İstiklâl Madalyası ve çeşitli nişanlarla onurlandırılan Yüzbaşı Şerafettin, halk arasında “İzmir Fatihi” olarak anıldı.



Sessiz Yıllar ve Veda



Savaşın ardından orduda subay yetiştiren bir öğretmen olarak görev yaptı. Ancak aldığı yaraların izi hayatı boyunca peşini bırakmadı. 1944’te albay rütbesiyle emekliye ayrıldı. 1951’de İstanbul’da hayata gözlerini yumdu.



Bir Şehrin Hafızasında



Bugün İzmir sokaklarında dalgalanan her bayrak, aslında onun yaralı elleriyle göndere çektiği sancaktan izler taşır. Yüzbaşı Şerafettin’in hikâyesi, sadece bir askerin cesaretini değil; bir milletin bağımsızlığa duyduğu inancı temsil eder.