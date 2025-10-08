Modern çağın melez ruh hali: Otrovert

Sabit kişilik tanımları artık bugünün insanlarını ifade etmeye yetmiyor. Bazen kalabalıkların içinde parlamayı başarırken, bazen ortamdaki varlığımızı hissettirmiyoruz bile. Yani hepimiz biraz esnek kişilikli, biraz melez hale geldik. "Otrovert" tam da bu ara ruh halini özetliyor.



"Introvert" (içe dönük) ve "Extrovert" (dışa dönük) tanımlarının arasına sıkışmış bireyleri tanımlamak için ortaya atılmış gibi görünse de, aslında "Otrovert", modern insanın değişken, bağlama göre şekillenen ruh halini temsil ediyor.



DİJİTAL ÇAĞIN RUH HALLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

AKIŞKAN MODERNİTE KAVRAMINI HATIRLATIYOR

KİŞİLİK DEĞİŞEBİLİR Mİ?