Modern çağın melez ruh hali: Otrovert

Sabit kişilik tanımları artık bugünün insanlarını ifade etmeye yetmiyor. Bazen kalabalıkların içinde parlamayı başarırken, bazen ortamdaki varlığımızı hissettirmiyoruz bile. Yani hepimiz biraz esnek kişilikli, biraz melez hale geldik. "Otrovert" tam da bu ara ruh halini özetliyor.
"Introvert" (içe dönük) ve "Extrovert" (dışa dönük) tanımlarının arasına sıkışmış bireyleri tanımlamak için ortaya atılmış gibi görünse de, aslında "Otrovert", modern insanın değişken, bağlama göre şekillenen ruh halini temsil ediyor.
DİJİTAL ÇAĞIN RUH HALLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİSosyal medya, insan ilişkilerinin doğasında büyük bir değişikliği de beraberinde getirdi. Artık "sosyalleşmek" sadece yüz yüze olmak değil; internette paylaşımlar yapmak, sanal topluluklara katılmak ve sosyal medya akışında görünür olmak da bunun bir parçası. Kişiler, "Otrovert" kavramında olduğu gibi hem görünür hem gizli kalabiliyor. Bu nedenle; "Otrovert, kendini göstermekle gizli kalmak arasındaki ince çizgide yürüyen modern bireyin adıdır." diyebiliriz.
AKIŞKAN MODERNİTE KAVRAMINI HATIRLATIYORZygmunt Bauman’ın "akışkan modernite" kavramı, Otrovertliği anlamak için mükemmel bir metafordur. Bauman’ın "akışkan modernite” kavramı, çağımız insanının kimlik ve ilişki biçimlerinin sabitlikten çıkıp akışkanlaştığını anlatır.
Bir zamanlar toplumsal rollerimiz, inançlarımız, hatta kim olduğumuz fikri bile daha belirginken; bugün her şey, tıpkı su gibi şekil değiştiriyor. Kimi gün kalabalıklarda enerji bulur, kimi gün sessizliğin içinde huzur arar.
Toplumun beklentileriyle kendi iç sesini dengelemeye çalışır. Bu gelgitler, modern insanın içsel ritmini tanımlar.
KİŞİLİK DEĞİŞEBİLİR Mİ?Kişilik özellikleri büyük ölçüde doğuştan gelir ve beyindeki kimyasal süreçlerle bağlantılı olduğu kanıtlanmıştır.
Örneğin, dışa dönük bireylerin beyinlerinde daha yüksek dopamin düzeyleri gözlemlenebilir. Ancak, insanlar yaşam deneyimleriyle farklı beceriler geliştirebilir ve spektrumun iki ucunu da zaman zaman kullanabilir. "Gerçekte, hepimiz farklı durumlarda hem içe dönük hem dışa dönük yanlarımızı kullanıyoruz. En başarılı olanlar, bu iki yönü dengelemeyi öğrenenlerdir."