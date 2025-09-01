Savaşın küllerinden doğan Barış Günü: 1 Eylül

Bugün, 1 Eylül… Takvimde yalnızca bir tarih değil; insanlığın hafızasında derin bir yara, ağır bir ders. 1939’un bu günü, Nazi Almanyası’nın Polonya’ya saldırısıyla 2. Dünya Savaşı başladı. Altı yıl süren bu karanlık dönem, milyonlarca insanın ölümüyle, toplama kamplarının utancıyla, Hiroşima ve Nagazaki’de patlayan atom bombalarının yıkımıyla tarihin en acı sayfalarından birine dönüştü. İşte bu yüzden, 1 Eylül yalnızca geçmişi hatırlatmaz; aynı zamanda barışın önemini bir kez daha gözler önüne serer. Savaşın küllerinden doğan bir çağrıdır bu gün: İnsanlığın ortak vicdanına yazılmış bir not.
BARIŞ GÜNÜ NASIL KUTLANIYOR?Uluslararası Barış Günü, dünyanın dört bir yanında farklı etkinliklerle anılıyor.
Birçok ülkede gün; bir dakikalık saygı duruşu, barış eğitimi etkinlikleri, kültürlerarası diyaloglar ve toplumlar arasında anlayışı ve iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerle kutlanıyor.
Her yıl günün açılışı, BM’nin merkezinde düzenlenen Barış Çanı Töreni ile yapılıyor. Barış Çanı, 1950’lerin başında BM üye devletlerinin temsilcileri ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklar tarafından bağışlanan madeni paralar ve madalyalardan dökülmüştür.