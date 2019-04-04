Bütçeye göre düğün

Baharın gelişi ile düğün hazırlıkları son hız devam ediyor. Heyecan ve güzel telaş kadar, bütçe de önemli. İşte formül: Düğüne göre bütçe değil, bütçenize göre düğün yapın...

BORÇLA BAŞLAMA

Aileleriniz finansal anlamda destek olabilir tabii. Ancak maddi durumları uygun değilse top sizde demek. Bu durumlarda borçla düğün yapmamaya dikkat. Neden mi?

● Düğün bir gecede olup bitecek. Sabah bir uyanacaksınız… Borç!

Evliliğinizin ilk günü borçla başlayacak.

● İlk yılınız gezme tozmayla geçer. İlerleyen yıllarda ise masraflar artar. (Çocuk, ev…) Borç alarak cicim yılınızı heba etmeyin.

● Çift olarak finansal huzurunuz için değeri artacak şeyler için borçlanmayı prensip edinin.

● Gelenek görenekler çok değerli tabii ki onlara sahip çıkalım ama bunları günümüze uyarlamayı da ihmal etmeyelim.

Tüm masrafları tek tarafa yüklemek yerine, ortak havuz sistemiyle hareket edebilirsiniz.

● Kayınvalideler: Anlıyorum heyecanlısınız, ama düğün çocuklarınızın.

Düğünler finansal şov değildir. Unutmayın; geriye süsler değil hisler kalacak.

HESAP KİTAP

Evliliğinizin ilk yılındaki düğün harici potansiyel masrafları listeleyin. Balayı, kira, depozito, tadilat, mobilya, diğer ev eksiklikleri. Cicim ayları (ilk 12 ay) gezmeleri.

HARCAMA KONTROLÜ

Sevgili çiftler, harcama kalemlerinden yola çıkıp düğün için ortalama ne kadar para harcayacağınızı, fiyat araştırması da yaparak görün. Sonrasında tasarruf edebileceğiniz alanları belirleyin.

Örneğin; nikah şekerlerini arkadaşlar toplaşarak yapabilirsiniz. Hem eğlenceli hem tasarruflu. Ya da ev eşyalarınızın hepsini aynı anda almanız şart değil. Yavaş yavaş, ihtiyaç duydukça eksiklerinizi giderebilirsiniz. Düğün sürecinde ortaya çıkabilecek harcamalar:

■ Davetiye ■ Alyans-Takı ■ Gelinlik

■ Damatlık ■ Ayakkabı ■ Gelin buketi

■ Kuaför-Makyaj ■ Araba süsü ■ Masa süsleri/ dekorasyon

■ Nikah şekeri ■ Fotoğrafçı/ video ■ Müzik

■ Pasta ■ Kına gecesi ■ Düğün mekanı ■ Diğer...

NİŞAN TESTİ

Bu dönem birbirinizin finansal karakterini anlamak için biçilmiş kaftan. İlişkilerde parayı konuşmak kolay değil ancak bu konuda doğru iletişim kurmak ilişkinizi güçlendirir. Bu soruları karşılıklı yanıtlayın:

■ Paranın senin için anlamı ne?

■ Bütçende yer yoksa isteklerin için borçlanır mısın?

■ Gelecek için birikim yapıyor musun?

■ Kredi kartının her ay tamamını ödüyor musun?

■ Borç seni korkutur mu?

■ Ailende bakmakla yükümlü olduğun kişiler var mı? “Bu konuları sonra konuşuruz” demeyin. O ‘sonra’ hiç gelmiyor…

Bu sorulara verdiğiniz cevaplar sizin paraya olan bakışınızı gösterecek. Burada önemli olan birbirinizi anlayıp belirlediğiniz ortak hedefinize doğru ilerleyebilmeniz.

CİCİM AYI

SORU: Nişanlımın düğün için isteklerini karşılamaya yetecek kadar param yok. Ama hevesi kırılsın istemiyorum. Ailemden mi borç istemeliyim, kredi mi almalıyım? ● Tuna

CEVAP: 1. Nişanlı iken samimi davranmazsan, evlenince ne olacak? 2. Borç almak yerine nişanlını karşına oturt, samimiyetle konuş. 3. İsteklerini gerçekleştirmeyi çok istediğini ama belli bir bütçen olduğunu anlat. 4. Evliliğinizin cicim ayları borç düşünerek geçmesin.

BİRİKİME DEVAM

SORU: Ev, beyaz eşya, düğün derken balayı için paramız kalmadı. Yurt dışına gitmeyi çok istiyoruz. Ne yapsak? ● Selda

CEVAP: Gitmek istediğiniz ülke için bütçe çıkartarak bu parayı ne kadar zamanda biriktireceğinizi hesaplayın. Düşündüğünüz tarihe kadar biriktiremeyecekseniz, bütçeniz dahilinde iki üç günlük bir yere gidin. Birikime devam ederek 6 ay, bir sene sonra istediğiniz balayına gidebilirsiniz.

GELECEK TAKILARA GÜVENMEYİN

“İki yüz çift çağırsak yüz altın takılsa borçlar kapanır” diye düşünmeyin. Takı yerine hediye gelebilir, 22 ayar yerine 14 ayar altın gelebilir… Kısacası işler hesapladığınız gibi olmayabilir.