'Değer' mi? testi

“Değer” çok önemli ve anlamlı bir kelime. Değerlerimizi besleyecek anlamlı hayatlar sürdürebiliriz. Gelin para kazanırken, harcarken, yatırım yapıp borçlanırken ‘değer’ penceresinden bakalım...

İnsan bir bina ise, sahip olduğu temel değerler de onu taşıyan, ayakta tutan kolonlardır. Sürdürdüğümüz hayat değerlerimize uyum ile beslenir. Değerlerinizin ne olduğunu bilince hem karar vermek zor değildir hem de özellikle finansal hayatınızı (harcamalar, yatırım, yardımlaşma) buna uygun yönetebilirsiniz.

HARCAMALAR

Araştırmalar gösteriyor ki, insan harcamalarını temel değerleri üzerine yapınca tatmin oluyor. (Tabii ki ayaklar yorgandan çıkmayacak, bütçe dengesi her zaman önemli.) ÖRNEK: Temel değeri ‘yardım’ olan bir kişinin yapacağı bağış, zekat verme miktarı yüksek olur. (Dünyanın en büyük şirketlerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi, boşanma tazminatı olan 37 milyar doların yarısını bağışlayacağını açıkladı.)

HERKES FARKLI

Temel değeri ‘sağlık’ olan birinin organik beslenmeye, spor salonu üyeliğine, detoks merkezine para harcaması; aile temel değeri yüksek olan birinin tüm ekstra harcamalarının aile ile ilgili olması; bilgiye saygı temel değeri yüksek birinin eğitim, öğrenme, özel ders için harcaması normaldir.

EŞLER ARASI UYUM

Temel değerlerin eşler arasında uyumlu olması da çok önemlidir. Yoksa para harcama konusunda sorun çıkar.

ÇOCUKLAR TUTTURURSA

‘Oğlum/kızım bu harcaman bizim planımızda yok, çünkü değerlerimize uygun değil’ diyebilirsiniz.

PiŞMANLIK

Kart ekstreninize bakın. Pişmanlık hissettiğiniz harcamalarınız var ise, bu değerlerinize uygun harcamadığınızı gösterir. ‘Değer bulma egzersizi’ sizin için gerçekten nelerin önemli olduğunu ortaya çıkaracak.

MALiYET HESABI

Bir şey satın alırken sizin için maliyetini hesaplayın. Bunun için; aylık kazancınızı çalışma saatinize bölün. O ürün için kaç saat/gün çalışarak para kazandığınızı hesaplayın. Bakalım değiyor mu?

ÖRNEK: Diyelim ki aylık maaşınız 3000 lira, saatlik yaklaşık 17 lira kazanıyorsunuz demektir.

EYVAH:

Bir anda gördüğünüz gömleğe vereceğiniz 70 lira dört saatlik alın terinize bedel.

Vitrinde görüp bayıldığınız 170 liralık ayakkabı için 10 saat çalışmanız gerekiyor.

600 liralık bir takım gelirinizin 5’te biri.

6 bin liralık telefon aldığında, 360 saat (2 ay) her an ekranı kırılabilecek bir telefon için çalışmaya değer mi?

EGZERSiZ

Sahip olunca çok mutlu, sahip olmayınca da çok mutsuz olduğunuz, en önemli şeyler ne? Bunlar üzerinde düşünüp, sizin için en önemli ve en olmazsa olmaz 5 TEMEL DEĞER seçin.

Bunun doğrusu yanlışı yok. Not: ‘Aaa ama ben bunların hepsiyim’ demek de olmaz. ‘Her şey’ hiç kimse için ‘en önemli’ olamaz. Kendinize karşı dürüst olun. Hayatınızda aşağıdakilerden hangisi en olmazsa olmaz 5 değeriniz?

ÖRNEK LİSTE:

Adalet, denge, sağlık, aile, dürüstlük.

Şefkat, anlam, eğlence, sevgi, aşk.

Güç, tevazu, uyumluluk, güven, tutarlılık.

Başarı, güzellik, tutku, bilgiye saygı, mutluluk.

Yaratıcılık, coşku, özgürlük, zenginlik, fayda.

Yardım, risk, huzur, kültür, anlam.

İŞYERİNE DEĞER KAT

Sabah işe gitmek, işyerine değer katmak demek değildir. Herkes çalışır ama kimisi direkt veya dolaylı olarak işyerine para kazandırır. Siz de işyerinize para kazandırın. Kattığınız değer açık seçik ortada olsun. Hatta bunu patronla konuşun.

ÖRNEK: Satış elemanı, öyle güler yüzlüdür ki müşteriler onunla sohbet eder, alışverişini keyifle tamamlar, dükkandan mutlu ayrılır ve yine gelirler. Kalfanın, iletişimi güçlüdür, müşterilerle arası iyidir. Bu, işyerinin satışlarını artırır.

DEĞERİN BAŞKA ANLAMLARI

BORÇLANIRKEN SORUN

Değeri Artacak mı?

EV: Doğru yer, doğru zaman ve fiyatta alınan evin değeri artar.

TATİL: Anı biriktirirsiniz ama maddi olarak değeri artmaz. Borçlanmaya değmez.

NEDEN OLUŞTUĞU BİLİNMEYEN KREDİ KARTI BORCU: Değeri artmaz, üstüne bir de faiz yükü biner.

BORÇLANARAK ALDIĞINIZ ŞEY BAŞKASI İÇİN DE DEĞERLİ Mİ?

İleride satabilir misiniz?

YATIRIM YAPARKEN SORUN

Borç stresi yaşamaya değer mi?

Yatırım yaparken alacağınızı düşündüğünüz getiri, aldığınız riske değer mi?

Aldığınız risk yaşadığınız finansal huzursuzluğa değer mi?

Bu yatırım hayatınıza değer katıyor mu?

HARCARKEN SORUN

Değecek mi?

Bunu satın almak size ne kazandıracak, ne kaybettirecek?

Satın alma sebebiniz sadece anlık mutluluk mu? Yoksa gerçekten size getirisi olacak mı?

Hayat kalitenizde bir değişim olacak mı?

Hayatınızdan kaç saat götürecek?

KISA&NET: İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ (VİDEO)