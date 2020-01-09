Enerjiden tasarruf şart

İLK ADIM: ELEKTRİK
CEPLER YANMASIN
SUDAN İŞ DEĞİL
SIRADAKİ HEDEF: OTOMOBİLİ DEGİŞTİRMEK
Bu haftaki başarı hikayemiz Sivas’tan Dr. Öğretim Üyesi Seyda Şahin’den: “Özlem Hanım merhaba. Ben yıllardır sizi takip ediyorum ve çok seviyorum. Sayenizde tutumlu olmayı, paramı düzgün yönetmeyi öğrendim. Bir ev sahibi oldum çok şükür… Şimdi yoluma, hem birikim yaparak hem de hedefime arabamı yenilemeyi koyarak devam ediyorum. ”
BAŞARI HİKAYELERİ
Sizden gelen böyle geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Birikim, tasarruf, borç kapama… Siz de hikayenizi gönderin bu sayfada paylaşayım.
VİDEO: EVDE NASIL ELEKTRİK TASARRUFU YAPILIR?
Harçlık vermek ile ilgili bilinmesi gereken detaylar!
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Tatil bütçesini nasıl planlamalı?
Tatile gitmek için yaz günlerini tercih edenler hazırlıklarını yapıyor. Bayram tatili de bu yıl ağustosta... Hangi dönemi seçtiyseniz hiç fark etmez. Herkes için bütçe yapmak şart.Yazının Devamı
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11 ayın sultanı Ramazan'a 4 gün kaldı. Gelin maneviyatı büyütelim, bolluk ve bereketimizi artıralım, paylaşalım. Bu ay boyunca her hafta Ramazan yazı dizisiyle karşınızda olacağım.Yazının Devamı
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65 yaş üzeri nüfus artıyor. Dünyada artık 40-50 genç kız, delikanlı; 60’lar orta yaş sayılıyor. Emeklilikten sonra koca bir hayat var ama o zamanlarda yalnızca emekli maaşı yetmeyecek.Yazının Devamı
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Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart’ı sosyal medyada resimler koyup, kadınlara güller vererek kutlamak yerine hakiki aksiyona geçelim. Kadının güçlenmesi için herkese ayrı bir rol düşüyor. Yıllardır kadının güçlenmesi alanında çalışan biri olarak işte önerilerim.Yazının Devamı
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Hayat sevince, paylaşınca güzel. Bugün 14 Şubat, Sevgililer Günü. Kalpler pır pır çarpıyor. Özel günleri kutlamayı tercih ediyorsanız çiçek ve hediye alma, yemeğe çıkma gibi telaşlarınız olabilir. İşte bütçe yoksa yapılabilecekler...Yazının Devamı
Cebinizi rahatlatacak 30 pratik tasarruf önerisi
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Ev almak mı yoksa kiralamak mı?
Kendine ait bir eve sahip olmak insana huzur ve güven verir (özellikle biz kadınlara!). Ancak mantıklı olan; kendi şartlarınıza göre doğru kararı vermek. İşte kararsız kalanlara yardımcı olacak ipuçları..Yazının Devamı