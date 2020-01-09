Enerjiden tasarruf şart

İLK ADIM: ELEKTRİK

Elektrikli eşya almadan önce enerji tasarruflu olup olmadığına bakın. Örneğin; A++ buzdolabı A sınıfı buzdolabına göre yılda yüzde 40’a yakın tasarruf sağlıyor. Tasarruflu ürünlerin fiyatı daha yüksek olsa da uzun vadeli düşünün. Ütü alırken buhar ayarlı ve buhar kapasitesi yüksek olanı tercih edin. Yüksek ısı kullanmak zorunda kalmayın. Fırının kapağını açmayın, her açışta gitti yüzde 20 enerji! Pişirme süresi dolmadan birkaç dakika önce fırını kapatın, yemekler pişmeye devam eder. Buzdolabının hava deliklerini kaselerle, tencerelerle kapatmayın, hava akışını sağlamak için daha fazla enerji harcar bu da faturaya yansır. Akıllı tarife’ uygulamasını kullanmıyorsanız, elektrik faturanız tüm gün aynı birim fiyattan hesaplanır. Çamaşırlarınızı saat kaçta yıkadığınızın bir önemi olmaz. 10 dakika çalışan saç kurutma makinesinin harcadığı enerji, 60 wattlık ampulün 3 saat çalışmasına eş değer. Dikkat kış aylarındayız, iki havluyla saçlarınızı iyice kurulayın sonra makineyle kurutun. Evde, iş yerinde bilgisayarınızı, cep telefonunuzu gün boyu şarjda bırakmayın. Telefonunuzu gece uyurken şarjda bırakmak hem cebinize hem sağlığınıza zarar.

CEPLER YANMASIN

Peteklerin önünde koltuk, masa, sandalye olmasın. Bırakın ısı rahat rahat evin içinde dolaşsın, yüzde 15 tasarruf sağlayın. Havalar iyice soğudu ama kombiyi bir açıp bir kapatmayın. Denge önemli, evden çıkarken minimumda tutun, eve gelince biraz daha yükseltebilirsiniz. Evin ısısını artırmadan önce vücudunuzun ısısını artırın. Örneğin tarçın kullanın. Kat kat giyinmek kalın kazaktan daha sıcak tutar. Petek ve kombi bakımını düzenli olarak yaptırın, yüzde 30’a varan tasarrufu kapın. Pencereleriniz tek camsa ciddi ısı kaybı yaşanır. Pencere, kapı yalıtımını siz de hırdavat ürünleriyle yapabilirsiniz. Sıcak hava yükselir, bulduğu açıklardan kaçar. Eğer binanızda dış yalıtım yoksa komşularla konuşun anlaşın. Bir sonraki kışa hazırlanın. Evinizde doğalgaz sobası kullanıyorsanız, her ay filtresini temizleyin.

SUDAN İŞ DEĞİL

Duşta suyun ısınması için beklenen sürede 15 lt su boşa gidiyor. Çeşmenin altına bir kova koyun, temizlik yaparken kullanın. Çamaşır makinenizi haftada bir kez daha az çalıştırarak yılda 473 damacana su tasarruf edebilirsiniz. Saniyede bir damla damlayan musluk, yılda yaklaşık 53 damacana suyun israfına neden oluyor. Dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakırsanız ikinci dakikada 25 lt su israf edersiniz. Gereksiz yere sifon çekmeyin. Ailenin fertleri günde bir kez amacı dışında sifon çekse, yılda yaklaşık 842 damacana su israf olur. Meyve, sebzelerinizi akan musluğun altında değil, kapta yıkayın.

SIRADAKİ HEDEF: OTOMOBİLİ DEGİŞTİRMEK

Bu haftaki başarı hikayemiz Sivas’tan Dr. Öğretim Üyesi Seyda Şahin’den: “Özlem Hanım merhaba. Ben yıllardır sizi takip ediyorum ve çok seviyorum. Sayenizde tutumlu olmayı, paramı düzgün yönetmeyi öğrendim. Bir ev sahibi oldum çok şükür… Şimdi yoluma, hem birikim yaparak hem de hedefime arabamı yenilemeyi koyarak devam ediyorum. ”

BAŞARI HİKAYELERİ

Sizden gelen böyle geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Birikim, tasarruf, borç kapama… Siz de hikayenizi gönderin bu sayfada paylaşayım.

VİDEO: EVDE NASIL ELEKTRİK TASARRUFU YAPILIR?