Eyvah düğün var!

Evlilik ve sünnet düğünü sezonu açıldı. Düğünü yapanlar kadar düğünlere gidenlerin de bütçesi var. Şimdi herkesin aklında “Eyvah şimdi ben ne takacağım?” sorusu dolaşıyor

“Yeğenim evleniyor. Bilezik takmazsam ayıp mı olur?” “Hasan Beyler bizim çocuğun sünnetinde çeyrek altın takmıştı, biz çeyrek takmazsak olmaz...” Bir dakika durun, düşünün. Neden olmasın? İste benim tavsiyelerim.

BÜTÇEYE GÖRE

Altının fiyatı artarken düğünlerde takılan hediyeler konusunda bütçeler zorlanıyor.

AYDA 1 ALTIN

Katılmanız gereken birçok düğün varsa, en iyisi fiyatları takip edin örneğin ayda bir altın alarak maliyetinizi ortalayın.

AYIP DEĞİL

‘Bizim de altın takmamız lazım.’ diye düşünmeyin. Samimiyetle içinde bulunduğunuz finansal durumu onlara anlatın. Bütçeniz el verdiği ölçüde, iyi dileklerinizle birlikte hediyenizi verin.

YARIŞ HİÇ DEĞİL

Geleneklerimizi sürdürmek için özen gösterelim. Ancak sırf elalem görsün diye, üstelik bütçe de uygun değilken finansal yarışa girmek yalnızca sizin bütçenizi zora sokar.

BORÇLANMAYIN

Yapılan son düzenlemelerle gram, çeyrek ve külçe halinde olmayan kuyum alışverişlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı geldi. Ancak siz siz olun, borçlanarak hediye almayın.

KARŞILIK BEKLEMEYİN

En önemlisi ‘Biz altın/para takalım ki, bizim çocuğumuza da taksınlar’ diye düşünmeyin. İşler her zaman umulduğu gibi gitmez. Takı yerine ev hediyesi gelebilir veya düğüne beklenen katılım sağlanmayabilir.

DÜĞÜNE NASIL HAZIRLANMALI?

➠Düğününüze az bir zaman kalmış olabilir. Bunun ideali düğüne 12-18 ay varken bütçe yapmaktır ancak her zaman sürpriz harcamalar çıkabilir. Hazırlıklı olmakta fayda var.

➠Çiftler! ‘Amaan bir kez evleniyoruz, alalım gitsin.’ diye düşünmeyin. İstek mi ihtiyaç mı? diye birbirinize sorun.

➠Son dakikaya bıraktığınız işler varsa aceleyle karar vermeyin. Örneğin; dış mekanda fotoğraf çekimi istiyorsanız fiyat araştırması yapın, arkadaşlarınızdan referans isteyin. Bunun için sosyal medyayı da araç kullanın.

➠Düğün öncesi acil ihtiyaçlarınız için kredi çekmemeye dikkat edin. Kredi faizleri şu sıralar çok yüksek.

➠Gelini evden çıkarmama, gelin arabasının önünü kesme, müzisyenler… Söz konusu düğün olduğunda bahşiş alanları hiç de az değil. Bunun da bütçesini planlayın. Kendi adetlerinize göre nereye, ne kadar verebileceğinizi hesaplayın.

➠Düğün töreninizde takılacak para ve altınlara güvenerek borçlanmayın.

➠Yalnızca düğün günü değil, balayında yapacağınız muhtemel harcamaları da bütçeye dahil edin. Gideceğiniz yere göre aktiviteler belirleyerek işe başlayabilirsiniz.

➠Evliliğinizin ilk yılı gezmeyle geçer. Birlikte ilk sabah finansal huzurunuz da yerinde olsun.

TAKIYLA BİTMİYOR

Kuaför, kıyafet, ayakkabı, ulaşım… Neler var neler. Bir düğüne katılacağınız zaman bütün bunları hesaplayarak hareket edin. Örneğin;

Yakın çevrenizden kıyafet ödünç alın. Her düğüne yeni kıyafet almaya gerek yok, zaten bir sene içinde kaç kere giyiyorsunuz?

Saç-makyaj videoları izleyin, kendi hazırlığınızı kendiniz yapın. Hem eğlenir hem de öğrenirsiniz.

Düğün alanına akraba, arkadaşlarla birlikte gidin. Düğün başka şehirdeyse bir araç ayarlayın, yakıt parasını bölüşün.

YÜKSEK SEZON

SORU: Evlenirken harcamalarımızı nasıl yapmalıyız? Hangi masraftan, nasıl tasarruf edebiliriz? ■ İskender

CEVAP: Tarihi mümkün olduğunca erken belirleyin. Böylece hem erken ön ödeme yapmanın avantajını yaşar, hem de son dakikaya kalıp söylenen her şeyi kabul etmek zorunda kalmazsanız. Evliliklerin yoğun olduğu ‘yüksek sezon’lardan uzak durun.Organizasyon firması ile anlaşmak yerine, bu konuda becerikli arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz.

BORÇLANIRKEN

SORU: 5 bin liralık kredi çektim. Bunu ödemeye devam ederken ihtiyacım olduğu için bir kredi daha çekmek mantıklı olur mu? ■ Kübra

CEVAP: Borçlanırken gelirinin ne kadar olduğuna, ne kadar faiz ödeyeceğine ve borcun değeri artan şeyler için olmasına dikkat et. İhtiyaçlar bitmiyor. Bu aralar faiz oranları da yüksek. Bu nedenle kredi çekmek yerine ek gelir yaratma yollarını araştırabilirsin.

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