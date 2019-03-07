Kadınlar için ne yapılmalı?

Yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart’ı sosyal medyada resimler koyup, kadınlara güller vererek kutlamak yerine hakiki aksiyona geçelim. Kadının güçlenmesi için herkese ayrı bir rol düşüyor. Yıllardır kadının güçlenmesi alanında çalışan biri olarak işte önerilerim.

■ AİLELER: Kız çocuklarınıza sürekli prenses oyuncakları almayın. Şatoda otur otur nereye kadar? Çok sıkıcı. Onun yerine kodlama, lisan, yapay zeka öğretin. Onları mühendisliğe, bilime teşvik edin. Önlerini açın, onları hayata hazırlayın.

■ ERKEK ANNELERİ Oğlunuza evde sofra kurdurun, bulaşık yıkatın. Bunları evde sizinle yaşarken yapsın ki, ileride kendi ailesini kurduğunda da yadırgamasın. (İki erkek çocuk annesi olarak ben bunu evde uyguluyorum!)

■ KIZ BABALARI: Lütfen genç kızlarınızı spora teşvik edin. Neden mi? Çünkü sporda rekabet var... İnsanın ruhuna işliyor, takım halinde ‘yenmek’, ‘ilerlemek’ gibi kavramlar öğreniliyor. Kızlarımız iş hayatına başladıklarında da bu özelliklerini ortama uyarlayabiliyor. Erkeklerden geri kalmıyorlar. Spor yapan kızlar, liderlik özelliklerini daha fazla geliştiriyor ve zorlukların üzerinden gelmeyi kolaylaştırıyor. Takım çalışmalarında da spor kritik rol oynuyor.

■ EŞLER: Hayat müşterek. Ev işlerini ve çocukların sorumluluklarını PAYLAŞIN. Eşiniz istiyorsa çalışsın ve kazansın. Tek maaşla geçim zor.

■ KAYINVALİDELER: Gelininize cesaret, yol ve güç verin. Önünü açın. İstiyorsa çalışıp kendi parasını kazansın. Oğlunuz daha mutlu olacak!

■ ANNEANNELER: Çalışan kızlarınıza suçluluk duygusu yüklemeyin. ‘Çocuklar seni görmedi. Çocuklarını ihmal ediyorsun’ demeyin. Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, “Suçluluk biz kadınların göbek adı. Hepimiz her şeyden dolayı kendimizi ve diğer kadınları suçluyoruz” diyor.

KADIN SAYISI YÜKSELDİKÇE KARLILIK DA ARTIYOR

■ PATRONLAR: İş yerinde cinsiyet bazlı raporlama isteyin. Kaç kadın terfi etmiş, kaç kadın işe alınmış? Kaç kadın işten ayrılmış? Görün, bilin.

■ GENEL MÜDÜRLER, CEO'LAR: şirkete alacaklarınız için yapılan tüm tedarikçi ihalelerinde en az bir kadın girişimciden teklif alma şartı koyun.

■ YÖNETİM KURULLARI: şirketinize değer katacak tecrübeli bir sürü kadın aday var, bulun onları. Her yönetim kurulunda en az yüzde 30 kadın olmalı. Merdiveni yukarıdan sarkıtın. Kadınlara mentorluk ve sponsorluk çalışmaları uygulayın.

■ KÂRLILIK: Çalışmalar yönetim kurulunda kadın oranı arttıkça kârlılığın da arttığını gösteriyor. Kadınların farklı bakış açısı inovasyonu da tetikliyor.

'HAYIR' DEMEYİ BİLİN

● İsteyin, talep edin. Kaybedecek bir şeyiniz YoK.

● Size teklif edileni, kendi değeriniz ile karıştırmayın

● ‘Hayır’ demeyi bilin. Günde en az bir kez ‘Hayır’ diyerek irade kasınızı güçlendirin.

● Söz alın. Kadınlar toplantılarda erkeklerden yüzde 75 daha az konuşuyor.

● Takdir bekliyorsanız, gelmeyince içinize kapanmayın. Güç verilmez alınır.

● Öğle yemeklerini değerlendirin. Kadınlar birbirlerine başarılarını anlatmıyor. Kendini övmek ‘ayıp’ geliyor. Erkekler içinse bu çok doğal.

● İçinizdeki bütünsel bakış açısını ve empati cevherini keşfedin, kullanın.

● Cesur olun. Bunun aşısı yok. Her gün cesaret gerektiren bir şey yapın.

● ‘Önce herkes, sonra ben’ demeyin. Kendini düşünmek bencillik değildir.

● Arkadaşlarınızı doğru seçin. Sizi yukarı çeksinler.

EŞİTSİZLİK ARTMASIN

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2018 Küresel Cinsiyet Ayrımı Raporu'na göre, makinelerin öğrenmesini sağlayan yapay zeka alanında çalışan kadınlar erkeklerin beşte biri. Kızlarımızı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında yetiştirmezsek hem erkeklerle aralarındaki ücret farkı artacak hem de işsiz kalmalarına neden olacak.

ÇOCUK, EŞ, İŞ, EV DERKEN

Bir araştırmada kadınlara ‘Hayatınızdaki en önemli beş şey nedir?’ diye sormuşlar. cevapların içinde ‘ben’ yok. Kadınlar çocuk, iş, eş, ev derken o kadar çok sorumluluk alıyorlar ki kendilerini sevmeyi unutuyorlar.

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